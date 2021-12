Nouvelle vague d’absents Covid en NBA : Dejounte Murray, Draymond Green, Miles Bridges, Stanislas Hécatombe, etc

Triste habitude toutefois banalisée depuis quelques semaines, un nouveau point COVID s’impose en ce lundi. Les absences continuent de pleuvoir et plusieurs franchises NBA sont directement impactées par une évidente mise en danger de leurs résultats sur les jours à venir. De Dejounte Murray à Draymond Green, on fait le point.

On s’en souviendra de ce mois de décembre. Le rebond épidémique confirmé, Adam Silver et ses sbires n’ont pas cédé aux caprices de Mister Virus : « ÇA JOUE ! », a beuglé le commissionnaire en laissant l’avantage aux blazes bien tropicaux. D’une pierre deux coups, afin de pallier les absences de leurs cadres, les différents front office ont décidé de laisser une chance unique aux Rodney McCarter Jr., Francis’ Kurton et Sidney Govou III de percer au plus haut niveau. Les prochains jours ne devraient pas faire exception à la règle et de nouvelles têtes pourraient glisser sous les radars du grand public. D’autres joueurs viennent effectivement d’être placés en protocole COVID. On pense tout d’abord à Dejounte Murray, Draymond Green et Miles Bridges, trois silhouettes importantissimes au sein de leur rotation respective. L’info nous arrive de Kyle Lowry qui ajoute le nom de Shams Charania à la liste des derniers covidés, ou l’inverse. Mais l’hécatombe ne se limite pas à ces quelques noms et John Collins est de son côté devenu le neuvième joueur d’Atlanta à être placé dans le protocole, trois minutes seulement avant que Jalen Johnson ne devienne le dixième. Même topo pour Lonzo Ball, treizième athlète des Bulls à être mis de côté ce mois-ci, contre un seul en novembre. Et comme les Taureaux candidatent au titre de l’équipe la plus handicapée par le virus, Billy Donovan a lui aussi été placé à l’isolement. Ah, faudra pas parler créole quand Artis Gilmore va venir soulager la rotation de l’Illinois et prendre ses 3,8 rebonds par match.

Phoenix's Jae Crowder and Elfrid Payton are entering Covid protocols, sources tell ESPN. Suns are working to sign players on 10-days. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 26, 2021

D’après le Woj et ESPN, les Suns – plutôt épargnés jusqu’à présent – perdent Jae Crowder et Elfrid Payton. Un bon coup au foie de Chris Paul & Co. puisque ce sont deux articulations importantes de la rotation arizonienne qui lui sont retirées. Mais cela reste peu comparé aux Blazers qui, avec Jusuf Nurkic, viennent d’envoyer leur septième joueur dans le protocole COVID. Ah, quand une équipe commence à être touchée, elle ne s’arrête pas à la barre des 3 ou 4 cas et la gangrène prend souvent des proportions bien salasses. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Suns peuvent redouter de nouvelles pertes dans les jours à venir, et qu’ils se sont instantanément mis à la recherche de contrats de 10 jours. Les Hornets connaissent bien cette situation de début de crise, eux qui sont en train de resombrer avec – en plus de Miles Bridges – le nouvel isolement de P.J. Washington. Pour ce qui est du reste, Dillon Brooks, Rajon Rondo, D’Angelo Russell et Dennis Schroder ont également vu le mauvais résultat s’afficher sur le thermomètre, à l’inverse d’Alvin Gentry qui vient de sortir du protocole (et qui aurait préféré y rester).

Pas le plus plaisant des papiers à gratter, ce point COVID a au moins le mérite d’éclaircir la situation de plusieurs équipes. Cette période est pour beaucoup à placer entre parenthèses et ne reflètent rien – ou pas grand chose – de la réalité sportive. À très vite pour un nouveau check, que l’on espère bien moins fourni.