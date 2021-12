Tiens, revoilà Théo Maledon : 21 bonnes minutes face aux Pels, go bien finir l’année pour mieux commencer la prochaine

On ne va pas se mentir, le début de saison sophomore de Théo Maledon avec le Thunder est loin, très loin des attentes suscitées par son exercice rookie. Bazardé entre le fond du fond du banc en NBA et l’équipe de G League d’Oklahoma City, Théo n’a pu pour l’instant faire étalage des skills qui l’avaient tant mis en avant l’année dernière. Cette nuit ? Mark Daigneault a néanmoins daigné réactiver son jeune joueur, et Théo a profité de l’instant pour envoyer un petit message.

N’y allons pas par quatre chemins, le match de Théo Maledon cette nuit face aux Pelicans est sans doute son meilleur de la saison, et le fait que la mixtape soit nommée « 12 points, 5 passes » en dit long sur ses deux premiers mois de régulière. Mais mettons pour l’instant ce drôle de « sophomore wall » de côté et parlons plutôt de ce match, cette rencontre face à des Pelicans invaincus depuis quatre matchs mais qui auront très vite perdu Brandon Ingram, la chaudière du moment sortant au bout de huit minutes à cause d’un bobo au tendon d’Achille. A partir de là tout devient plus dur de gagner un match de basket quand votre leader se nomme Josh Hart, tout aussi doué et en forme qu’il soit, mais on aura pourtant assisté à un match équilibré et presque entrainant, grâce notamment à l’apport de la ligne arrière du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, encore auteur d’un match énorme, Luguentz Dort, maladroit mais impérial en défense, Josh Giddey, maladroit mais tellement polyvalent, et l’invité de dernière minute Aaron Wiggins, auteur cette nuit d’un career high à 29 pions.

Et Théo dans tout ça ? Entré en jeu en fin de premier quart à la place de Wiggins justement, l’ancien crack de la station Laurent Bonnevay a mis quelques minutes à préchauffer, a raté un premier tir du parking avant d’en planter deux coup sur coup au deuxième quart, au plus fort de la domination d’un Thunder qui menait alors de presque 20 pions. Un step back au troisième quart, et quelques lancers et caviardos plus tard Théo quittera les copains avec le sentiment du devoir accompli, pendant que les titulaires se chargeront de gérer le retour en force de NOLA qui était même passé devant au début du quatrième quart. Au final ? Une nouvelle victoire pour Canard, la quatrième en cinq matchs, et le bonheur de revoir enfin Tété sur les parquets NBA, en espérant que Daigneault ne l’ai pas fait gambader uniquement parce que la G League marque une pause.

Saison enfin lancée pour le jeune Français du Thunder ? Respiration utile avant de retourner en eaux troubles ? A voir comment s’articulera le roster sur les lignes arrières parce que les cracks se comptent presque sur les doigts de deux mains, mais Théo a prouvé cette nuit qu’il en avait – évidemment – encore sous la semelle. Allez le T, allez !