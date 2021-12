NBA Top 10 du jour : Killian Tillie a montré la sortie à Richaun Holmes, bien le bonjour de la France qui gagne

Deux comebacks réussis cette nuit dans le Top 10 et, surtout, un Killian Tillie qui a profité de la rencontre face au FC How High pour se montrer encore un peu plus. Vite vite vite, envoyez le NBA Top 10 et bonne journée à tous !

WELCOME BACK JIMMY BUCKETS !

Denzel Valentine qui flex face à l’équipe Z des Raptors, sans doute l’une des images de la saison.

Brandon Boston Jr. a dégusté un bol de Bol Bol mais on n’oublie pas non plus ta dernière possession du match Brandon, on n’oublie pas.

L’action Coco Rico de la nuit avec un énorme contre de Killian Tillie sur Richaun Holmes, que la maman de Richaun n’a bizarrement pas partagé sur les réseaux.

Josh Giddey a peut-être rendu une copie vierge au scoring, il n’empêche qu’il a encore lâché dix caviars dont celui-ci pour le petit Aaron Wiggins.

Un Top 10 sans Ja Morant n’est un vrai Top 10, on n’arrête pas de vous le dire.

Petit putback des familles de Terance Mann sur le MVP, ça ne mange pas de pain.

WELCOME BACK ZACH LAVINE !!!

Devin Vassell a profité du match contre la réserve du Michigan pour claquer un poster plutôt cool.

Le pétard qu’a claqué De’Aaron Fox est au moins aussi costaud que celui qu’Alvin Gentry a du fumer après le match pour oublier la défaite.