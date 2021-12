Les Raptors et leur drôle de soirée : le saviez-vous, les habitués du roster ont rencontré leurs coéquipiers… 1h30 avant le match

En cette période très étrange liée à l’épidémie de COVID, la NBA n’échappe pas à la sentence et nous offre depuis plusieurs semaines un drôle de ballet, entre les absences dues au protocole très strict et les ajouts de dernière minute de joueurs sortis de nulle part (de G League bien souvent) pour faire le nombre dans des matchs qui deviennent – pour certains – de véritables parodies de basket. Et dans le genre parodie on a effleuré le fond cette nuit entre les Cavs et les Raptors.

Mise en situation :

« Coach y’a qui qui joue ce soir ? » « Euh y’a Joris, Antoine, Mehdi et Seb en sûrs, et le reste faut que je voies avec le coach de la 2 si il peut pas nous filer deux trois gars »

Complètement explosés par les absences (OG Anunoby, Pascal Siakam, Gary Trent Jr., Fred VanVleet, Scottie Barnes, Vince Carter, Céline Dion, Drake et Garou), les Raptors auraient pu voir leur match face aux Cavs reporté mais que nenni, tant qu’on peut aligner huit mecs sur la feuille let’s go alors la joyeuse bande de Nick Nurse s’est mise en route pour l’Ohio sans vraiment savoir sur quel pied danser. Le fact le plus fou de la soirée, très représentatif de la période que nous sommes en train de vivre ? Les quatre « habitués » du roster NBA (Yuta Watanabe, Chris Boucher, Svi Mikhailiuk et Dalano Banton) ont donc rencontré leurs coéquipiers du soir… 1h30 avant la rencontre, juste le temps de faire les présentations en enfilant la tenue. Lolesque.

« Alors moi c’est Juwan Morgan, je suis plutôt gaucher mais par contre le pick and roll c’est pas mon truc. » « Salut Yuta, je suis Tremont Waters mais tu peux m’appeler Tre, on dit qu’on change sur tous les écrans ? »

Scènes probablement étranges dans l’Ohio, on ne parle même pas du match lors duquel les Cavs ont laissé un quart-temps à leurs adversaires avant de leur en coller une énorme (144-99), à un lay-up seulement d’offrir à Toronto sa plus grosse défaite all-time, scènes frôlant le ridicule surtout, au sein d’une Ligue qui fait tout pour retarder l’échéance annuler le moins de matchs possibles en ce moment malgré le peu d’intérêt d’une bonne partie des rencontres. Cette nuit ? On a pu apprécier pêle-mêle les skills de D.J. Wilson (oui, l’ancien Buck, celui qui ressemble à Eddie de Secret Story) ou de Daniel Oturu, pendant que Chris Boucher n’arrivait même pas à être le leader d’une équipe de N3 (s/o Yuta Watanabe qui a pour sa part claqué son career high), pendant que les Cavs, eux, envoyaient au feu Tacko Fall, Denzel Valentine, Dean Wade, Kevin Pangos, Trevon Scott, Luke Kornet, RJ Nembhard Jr. ou autres Justin Anderson.

Sommet d’étrangeté atteint cette nuit à la Rocket Mortgage FieldHouse, en espérant que la parodie de compétition mettra un poil plus la puce à l’oreille d’Adam Silver. ce ne sont pas ses cheveux qui empêcheront que ça arrive, plutôt les oursins qu’il a dans les poches d’ailleurs.