Résumé NBA (scores, stats, highlights) : 144 points marqués pour les Spurs et les Cavs, trop fastoche de battre le BC Covid 2

Encore une soirée étrange en NBA puisque si quelques gros noms ont fait le tafe (Jimmy Butler, Nikola Jokic, Joel Embiid ou Zach LaVine, entre autres), c’est une fois de plus Jean-Claude Protocole qui a tiré la couverture à lui en nous offrant du scénario bizarre à ne plus savoir qu’en faire, des rosters dont 40% des noms sont inconnus au bataillon. Ça ne va pas nous empêcher de vous offrir l’habituel résumé de la nuit en NBA, avec quelques recherches Google néanmoins.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Udonis Haslem et Robin Lopez sont en duel sur le terrain là.

Oh la POUSSIÈRE ça tousse fort là https://t.co/ebC9xNGZGb

C’est vraiment Noël ce qui vient de se passer, balle au poste pour Damian Jones (?!?!), qui prend un turnaround fadeaway (??????) et ça fait ficelle, temps mort automatique des Grizzlies pendant que Tyrese Haliburton se marre tellement il en revient pas.

Embiid et Harrell ça a failli partir eeeennnnn pic.twitter.com/7bSrxQSsqU

Et il se marre 😭😭😭 pic.twitter.com/6kNSFk6DS6

Embrouille avec Montrezl Harrell, double faute technique, l’action suivante il met un and one sur lui, il crie, Harrell le pousse, Joel fait appel aux arbitres : deuxième faute technique pour Montrezl, expulsion.

Embiid est trop trop malin ça me tue.

Plus que 12 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA.

