Le premier tour de ce play-in tournament 2022 est désormais derrière nous. On connait les deux franchises qui terminent septièmes, les deux qui partent en vacances dès aujourd’hui, et les quatre qui s’écharperont demain soir pour les deux derniers tickets. Envoyez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Atlanta a trouvé la faille.

C’était attendu, Clint Capela taille Hall of Fame dans la raquette on est entre Wilt Chamberlain et Moses Malone sur ce début de match.

Charlotte peut pas se laisser avoir aussi facilement, après 2 minutes de beaux efforts ça a pété défensivement.

