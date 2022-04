Éliminé avec les Spurs de la course aux Playoffs, Gregg Popovich a mis fin à sa saison 2021-22. Alors que le coach de San Antonio maintient le flou sur son avenir, une question se pose : vient-on d’assister au dernier match de Pop’ en NBA ?

Cette fois c’est sûr, San Antonio ne participera pas à la postseason 2022 ! Vaincus par des Pelicans en mission, les Spurs ont dit adieu à leurs espoirs d’affronter les Suns au premier tour. Plus qu’un revers sportif, cette défaite pourrait presque prendre une tournure historique selon la décision d’un homme, Gregg Popovich. Alors qu’il repousse sa retraite depuis quelques saisons déjà, le mythique coach de Fort Alamo pourrait bien décider de rendre la palette et le crayon cet été. Interrogé en sortie de match concernant son avenir, Pop’ a expliqué qu’il était « inapproprié » de lui demander ses plans pour le futur. Une réponse qui entretient le flou mais qui ne rassurera pas entièrement les fans pour autant. Poussons un peu le raisonnement.

San Antonio’s Gregg Popovich says any question about his plans to coach next season or leave the bench is « inappropriate » immediately after the Spurs’ loss in New Orleans tonight after a 34-48 season.

