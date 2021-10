Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Spurs qui en collent 30 au Jazz, définition parfaite de la pré-saison

C’était la nuit passée la première vraie page de cette saison 2021-22, avec une nuit de pré-saison à dix matchs consécutive au coup d’envoi de dimanche donné par les Lakers et les Nets. Comme prévu ce fut un grand n’importe quoi, comme prévu peu de conclusions hâtives sont à tirer dès le premier soir, mais ça ne veut pas dire non plus qu’il n’y a rien à dire sur ces six heures de basket. On vous résume tout ça ? Allez !

# Les résultats de la nuit :

Raptors – Sixers : 123-107

– Sixers : 123-107 Celtics – Magic : 98-97

– Magic : 98-97 Heat – Hawks : 125-99

– Hawks : 125-99 Wolves – Pelicans : 117-114

– Pelicans : 117-114 Thunder – Hornets : 97-113

: 97-113 Spurs – Jazz : 111-85

– Jazz : 111-85 Blazers – Warriors : 107-121

: 107-121 Kings – Suns : 117-106

– Suns : 117-106 Clippers – Nuggets : 103-102

584. 584 JOURS depuis le dernier match des Raptors à domicile, au Canada ! Ce soir, just hold on we’re going home ! pic.twitter.com/1m4CImlP4y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 4, 2021

Goran x Raptors, ça fait bizarre quand même. pic.twitter.com/XZqYa9MKpE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 4, 2021

ANTHONY EDWARDS IS BACK 🚨pic.twitter.com/xSIAW0oHCT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2021

C’est bon, la saison NBA 2021-22 peut officiellement démarrer. pic.twitter.com/g1NRq9Xhnu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2021

# Le programme de ce soir

1h30 : Knicks – Pacers

2h : Bulls – Cavaliers

2h : Rockets – Wizards

2h : Grizzlies – Bucks

Voilà pour le résumé de cette première « vraie » nuit de pré-saison, on prend le rythme tranquillement avant de s’en prendre plein la tronche à partir du 19. On préchauffe mais on vous prévient, cette saison ça va chier.