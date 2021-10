NBA Top 10 de la nuit : nouvelle saison incoming, toi tu dors et nous on Luguentz Dort

Qui dit retour de la NBA dit évidemment retour de votre Top 10 matinal. ca fait partie du décor, ça plait aux petits jeunes et ça sert à faire croire qu’on a passé six heures devant du basket alors qu’on s’est levé à 8h25. Elle est pas belle la vie ?

Ca commence par un Luguentz Dort énervé et un Cole Anthony qui prend un tir depuis sa salle à manger, et ça enchaine avec un Terance Mann qui fait sauter tous les Mormons du monde et le duo Kyle Lowry / Bam Adebayo qui prend déjà ses aises. Ca continue avec R.J. Hampton qui plane dans le ciel de Boston et le dénommé McKinley Wright IV dont la défense est au moins aussi stylée que son nom, avec un duo de rookies qui s’apprête à faire exploser toute la Géorgie et un Jayson Tatum qui mêle footwork et achat d’une propriété dans la tête de Wendell Carter Jr., et ça finit avec l’explosif Moses Wright qui offre quelques céréales à Bol Bol et le crack de Minneapolis Anthony Edwards qui dévalise Brandon Ingram avant de lui dunker dessus.

Deux minutes et quinze secondes de plaisir, comme un amour perdu qui revient frapper à la porte après un break non-désiré. Oh NBA, te voilà enfin de retour, tu nous avais pas mal manqué quand même.

