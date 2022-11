A peine le temps de digérer ce foutu Mont d’Or qu’il fallait déjà s’installer. 21h30 pour le début des hostilités, avec les Knicks donc ça compte à moitié, et sept heures plus tard une expression prenait le pas sur les autres : « old good days ». Pourquoi ? Car cette nuit, entre autres, on a vu performer les Splash Brothers, les Kings, Ben Simmons et Anthony Davis. A l’ancienne on vous dit.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Suns – Knicks : 116-95 – les notes de la rencontre juste ici

Wizards – Hornets : 106-102

Kings – Pistons : 137-129

Nets – Grizzlies : 127-115

Cavs – Heat : 113-87

Rockets – Warriors : 120-127

Mavs – Nuggets : 97-98

Lakers – Spurs : 123-92

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Stephen Curry

LE TOP 10 : juste ici

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Les highlights de Victor Wembanyama (30 points, 9 rebonds et 5 contres), dans la dernière victoire des Metropolitans ce dimanche.pic.twitter.com/SmsijUtaOv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

RJ Barrett a donc mis 1 de ses 23 derniers tirs à trois points, et il vient de se louper tout seul dans le corner. Gros sujet pour lui sur ce début de saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

40% puis 34% puis 25% de réussite à trois points pour RJ Barrett cette saison. À ce rythme dans 3 ans il reconstruit Verdun. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

Premier hook de l’histoire au-dessus de la planche, signé Bismack Biyombo. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

Jveux dire, même dans un garbage time total avec Phoenix à +20, Evan a 0 minute de jeu. Y’a Ryan Arcidiacono et Svi Mykhailiuk qui sont rentrés en jeu, mais pas Evan. Une explication va sortir, c’est pas possible c’est trop gros là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

*remise en jeu* DeAaron Fox et Jaden Ivey : pic.twitter.com/jo6ItE5Tmh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2022

1 à 2 semaines avant la prochaine évaluation pour Damian Lillard. On laisse passer Thanksgiving et on voit début décembre. https://t.co/FPo6LSc9Rq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

Premier shoot de Kyrie depuis deux bonnes semaines, trois points, ficelle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

On en pense quoi du maillot de Houston ? pic.twitter.com/0cCWXRX5D9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

4/4 au tir pour Klay Thompson pic.twitter.com/UdCfJ5OrzN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

OH C’EST LE KLAY GAME — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

7 minutes

6/7 au tir

4/5 à trois points Klay is back ?pic.twitter.com/vOesC3DMvn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

Le banc des Rockets qui prend le relais face à celui des Warriors qui fait un peu nimp : 18-4 derrière un ÉNORME Tari Eason. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

Jveux dire, s’ils ont Klay de retour en mode Kings 2015 et ça perd encore en déplacement, faut quitter la saison mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

Les 3 derniers matchs d’Anthony Davis : 37 points, 18 rebonds, 60% au tir, victoire.

38 points, 16 rebonds, 60% au tir, victoire.

30 points, 18 rebonds, 60% au tir, victoire. Il est là le mutant. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2022

