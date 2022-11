Tout de suite, là on préfère. Après 8 matchs passés sur le côté suite à toute la polémique autour de ses prises de positions sur ses réseaux sociaux, Kyrie Irving a retrouvé les Nets. Le meneur s’est concentré sur le basket, Brooklyn s’est concentré à jouer collectivement, et ça s’est terminé par une solide victoire face aux Grizzlies ce dimanche soir (127-115).

Quand on porte toute son attention sur le basketball, ça peut vite aller mieux.

Comment pouvions-nous faire autre chose que soupirer ces derniers temps lorsqu’on parlait des Nets ? Embourbés dans des histoires toutes plus compliquées les unes que les autres, les joueurs de Sean Marks ne semblaient pas pouvoir passer plus de 48H sans faire partie d’une actualité bancale. Steve Nash, viré. Kevin Durant, quasi transféré. Et Kyrie Irving ? Mis de côté pour avoir surfé sur une sale vague en plein mois de novembre, ce qui avait nécessité l’intervention de Joe Tsai le proprio et même Adam Silver le patron de la Ligue. Après 8 matchs sans jouer et tout un protocole de réinsertion respecté, Kyrie pouvait rejouer au basketball.

Ce qui n’a pas empêché d’avoir une grosse portée d’attention sur les événements autour du Barclays Center ce dimanche soir, entre manifestations publiques et déclarations en soutien envers Kyrie, mais comme les commentateurs des Nets le soufflaient avec désespoir : l’heure était enfin venue de se reconcentrer sur le basketball.

Kyrie Irving gets a rousing ovation from the Barclays Center crowd in his first game back after an eight-game suspension. pic.twitter.com/tavW4w8KpN — Kristian Winfield (@Krisplashed) November 21, 2022

Sans être extraordinaire (14 points en 26 minutes), Kyrie a fait le nécessaire en rentrant ses tirs d’entrée de jeu et en s’intégrant dans le collectif plutôt que de faire de son retour un happening foiré. Ce sont surtout KD (26 points) et Ben Simmons (22 points, 8 rebonds et 5 passes) qui ont mis la franchise sur leur dos, pour le plus grand plaisir des fans. Ironie du sort, c’est le soir du comeback de Kyrie que toutes les caméras auraient dû être braquées, sur Simmons, le meneur réalisant son meilleur match depuis son retour lui aussi sur les terrains. Agressif après sa pose d’écran pour aller au panier, installant le rythme pour empêcher les Grizzlies de défendre à l’aise, Ben était en grande forme et son sourire était immanquable en conférence de presse d’après match.

Il faut dire que pour tous ces joueurs, la pression commençait à devenir insupportable. Pouvaient-ils enfin se concentrer sur le jeu, leur groupe, sans drama et sans interrogations frustrantes ? La réponse, on l’a eue cette nuit. Face à une équipe de Memphis sacrément coupée par les blessures (pas de Ja Morant, Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr), les Nets ont envoyé une belle attaque en faisant tourner le ballon (33 passes décisives) et en comptant sur les apports de tous : Yuta Watanabe (16 points), Markieff Morris (8 points), Royce O’Neale (12 points) ou Joe Harris (13 points) ont eux aussi bombardé de loin pour accompagner KD et Ben Simmons dans leurs affaires.

Ben Simmons put up a season-high 22 PTS while shooting 84.6% from the field to lead the @BrooklynNets to victory! #NetsWorld 🔥 @BenSimmons25: 22 PTS (11-13 FGM) | 8 REB | 5 AST pic.twitter.com/ELBiNYsZFw — NBA (@NBA) November 21, 2022

Mais bien évidemment, toute l’attention était sur Kyrie, qui avait commencé le nettoyage médiatique ce dimanche en conférence de presse. Le sujet sera-t-il définitivement clos ? Difficile à dire, on ne sait plus trop à quoi s’attendre avec Irving et avec ces Nets. Mais la réponse à laquelle on peut déjà répondre est la suivante : est-ce que Brooklyn ne sera pas trop au centre de l’attention lors de son prochain déplacement… à Philadelphie mardi soir ? La réponse est non.

Ben Simmons sera chez les Sixers dans moins de 48h, de quoi rajouter un peu de piment chez des Nets qui n’en demandaient pas tant. Cependant, l’opportunité est belle pour ponctuer ce retour à la normale. Si Brooklyn retrouve ses joueurs, se stabilise autour de son coach et remporte des matchs de basket à la suite, peut-être… qu’on pourra se concentrer définitivement sur le panier ballon. Et cela ferait pas trop de mal.