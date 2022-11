Il promettait un retour, il l’a annoncé cette nuit à Houston. Après un début de saison très compliqué chez les Warriors, Klay Thompson a enfin lâché son éruption signature : 41 points à 10/13 à trois-points. Et le mieux ? C’est que ça a permis à Golden State de remporter… son premier match de la saison en déplacement.

Il aura fallu ça, au moins, pour y arriver.

Tout le monde en parlait, et on ne savait pas quand le compteur allait se débloquer. Perdants sur 8 de leurs 8 premiers matchs on the road cette saison, les Warriors ne pouvaient pas se permettre de perdre ce dimanche soir. Pas à Houston, pas face aux jeunes Rockets. Il fallait gagner, sinon la situation de crise allait atteindre un niveau maximal. Ce n’est donc pas Stephen Curry mais bien Klay Thompson qui a sonné la charge, en scorant 20 points dans le premier quart-temps à quasiment 100% de réussite.

Trois-points en transition, bons cuts, des jambes bien fraîches et un regard sérieux, le vrai Klay était de retour cette nuit. Ce qui n’empêchait pas Golden State de nous inquiéter, en laissant notamment le banc de Houston faire un sacré boulot face au faible banc des Warriors, mais ces erreurs de second unit étaient balayés par un Killa Klay des grands jours. Lançant la navette spatiale californienne, l’arrière a bien évidemment été suivi par son Splash Brother préféré, Curry l’accompagnant dans ses oeuvres avec une performance ultra-complète et un finish de gala (33 points et 15 passes). Alors que son début de match était plutôt dans la catégorie silencieuse qu’ultra-dominante, Steph gardait le meilleur pour la fin et nous envoyait notamment sa signature « Dodo » sur une ultime prière dans une position incroyable.

Rendons cependant à Césart ce qui lui appartient.

Cette soirée, c’était celle de Klay.

Sachant que l’arrière était pointé du doigt de partout. Sachant que les premières discussions de transferts naissaient dans la communauté basket. Sachant que l’intéressé demandait simplement à Charles Barkley et compagnie de lui laisser un peu de temps. On peut dire qu’il a pris son temps, et qu’il a enfin répondu présent. De 15 points de moyenne à 35% au tir ? Klay est passé par Houston et nous a offert 41 points à 14/23 au tir dont 10/13 à trois-points, en prenant trois dribbles et en ne baissant jamais la tête. Un véritable soulagement pour le joueur, comme il l’exprimait aux analystes des Warriors en sortie de match, car le panier avait l’air de faire la taille d’un dé à coudre depuis plusieurs semaines. Retrouvant enfin ses jambes, Thompson a dit qu’il n’avait qu’une seule hâte : poursuivre sur cette belle lancée.

Simple coup de chaud d’un soir, ou début d’un retour en grande forme ? Klay Thompson nous donnera bientôt la réponse mais une chose est sûre : ça fait terriblement plaisir de le revoir planter comme ça au shoot. Car un des meilleurs snipers de tous les temps qui est rouillé, c’est pas cool à regarder.