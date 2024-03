Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont été excellents la nuit dernière, face aux Iowa Wolves en G League. S’ils n’ont toujours pas réussi à s’imposer durablement en NBA, les deux Français prouvent régulièrement qu’ils sont bien trop forts pour son antichambre.

Le Oklahoma City Blue, franchise de G League affiliée au Thunder, peut compter sur ses Français. Ousmane Dieng et Olivier Sarr cartonnent régulièrement dans la Ligue de développement et ont encore une fois fois brillé ensemble pour permettre à leur équipe de s’imposer 125 à 108 face aux Iowa Wolves.

L’ailier sélectionné en 11e choix de la Draft 2022 a envoyé 22 points, 8 rebonds et 7 passes décisives à 9/15 au tir, tandis que le pivot s’est pour sa part offert un double-double avec 13 points et 11 rebonds.

Les Iowa Wolves ont le chic pour mettre en lumière les talents de nos régions puisqu’il y a quelques jours, Moussa Diabaté s’était également régalé contre eux avec 30 points et 14 rebonds.

Cette performance d’Ousmane Dieng est dans la lignée de sa saison en G League. En 19 matchs avec le Blue, le Bleu affiche des moyennes de plus de 16 points, 7 rebonds et 5 passes. Le grand frère d’Alexandre Sarr est quant à lui un petit peu plus discret avec 10,7 points et 7,8 rebonds.

En se montrant autant dans l’antichambre de la Grande Ligue, les Frenchies offrent à Sam Presti et Mark Daigneault des problèmes de riche. L’effectif du Thunder est profond, les jeunes performants. Reste à savoir si Ousse et Olive pourront un jour trouver leurs places dans l’équipe A, ils semblent en tout cas en avoir le niveau. Tout ce qu’on souhaite en tout cas à Ousmane Dieng et Olivier Sarr, c’est de ne plus jamais jouer contre une équipe de l’Iowa, et encore moins pour. Ce serait un bon signe pour la suite de leurs carrières.