Si certains gros noms présents lors de cette Summer League ont remballé leur short après quelques matchs (Victor Wembanyama, Ben Mathurin, Jabari Smith…), à OKC ont fait durer le plaisir et cette nuit les Pacers ont payé pour le savoir. Grosse victoire du Thunder, grâce à un duo dont on devrait entendre parler souvent cette saison.

Les stats de la démo Ousmano-Chetienne c’est juste ici !

Plus de Tre Mann ni de Jalen Williams sur le terrain, ces deux-là sont trop forts pour jouer en Summer League. Côté Pacers ? Plus de Bennedict Mathurin ni de Andrew Nembhard, même raison invoquée. Malgré tout il y avait du beau monde cette nuit sur le parquet de Vegas, et si le tonique Jarace Walker et l’étonnant Isaiah Wong ont été intéressants pour la franchise de l’Indiana, c’est en face que quelques gugusses nous ont épatés.

On peut parler en premier lieu du rookie Keyontae Johnson, à l’histoire étonnante (on vous la racontait ici) mais au talent certain, on peut parler également de Jared Butler, spécialiste parmi les spécialistes de la Summer League, mais les deux gamins qui nous ont ambiancé cette nuit se nomment Chet Holmgren et Ousmane Dieng.

Chet Holmgren : 25 points à 9/15 au tir dont 0/2 du parking, 7/8 au lancer, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 5 contres en 30 minutes

Ousmane Dieng : 22 points à 9/11 au tir dont 3/4 du parking, 1/2 au lancer, 9 rebonds, 6 passes et 1 steal en 33 minutes

Le premier ? Impassable en défense, et encore auteur de quelques crêpes à la confiture de grand garçon (5 contres au total). En attaque rien à redire, quand les écrans sont posés ça déroule, et quand ça déroule c’est déjà fini. Ah oui, et la Licorne est du genre à sprinter en contre-attaque et à terminer les actions dans des positions originales. Ousmane Dieng ? Bien lancé par un combo cross / tomar bien smooth au premier quart, il a ensuite pris la mesure de la défense des Pacers pour lâcher une bonne grosse perf au scoring et prouver – une fois de plus – qu’il était en train de prendre une nouvelle dimension, athlétiquement et dans le jeu.

Les fans du Thunder peuvent attendre cette nouvelle saison avec le sourire, car au groupe de l’an passa – déjà fort séduisant – vont arriver quelques nouveaux visages capables de porter l’équipe. Le Thunder ? Top 5 équipe League Pass la saison prochaine et c’est pas cinquième.