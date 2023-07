Tout nouveau dans le monde du basket pour moderniser et accélérer les fins de matchs, l’Elam ending a profité à Dallas cette nuit. Utilisé en G League depuis la saison dernière, ce format de prolongations a aussi fait son apparition cet été à Vegas. Besoin d’explications ? Voilà un exemple concret tout droit venu du Nevada au cours d’un affrontement entre Mavs et Warriors.

Elam ending ? Ouais, c’est bien ça. Ce format est une création de Nick Elam datant de 2017, notamment utilisée lors du All-Star Game. En gros, plutôt que d’être défini par le chrono, une fin de match régie par l’Elam ending définit un score cible offrant la victoire à l’équipe l’ayant atteint.

Et si on en parle aujourd’hui c’est parce que nos amis Warriors et Mavs n’ont pas réussi à se départager après 40 minutes de basketball. Environ 37% au tir des deux côtés du terrain, à croire que personne ne voulait gagner ce match. Un gros scoreur dans chaque équipe : Lester Quinones (29 points) à Golden State et Jaden Hardy (21 points) pour les Mavericks, mais les deux dans les standards de leurs équipes niveau pourcentages, téma la bouillie de basket.

90-90 à la fin du dernier quart, les deux teams ont donc rendez-vous en prolongation avec un target score de 97. On arrive toujours pas à se départager et à 96-96 c’est Brandin Podziemski qui se fait BA-CHER salement…, Olivier-Maxence Prosper part en contre-attaque pour un lay-up raté – ou contré c’est selon -, mais enfin alors qu’on pensait ne jamais en finir de cette immondice… Braxton Key trouve enfin la cl. , ça va on l’a déjà faite dans le titre on va pas forcer non plus. Bref, merci Braxton.

MAVS WIN ON PUT BACK DUNK 😤

Braxton Key game-winning dunk in OT! pic.twitter.com/2p6N5ws2FN

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2023

Si on peut trouver des avantages et des inconvénients au format Elam, au fin fond de la nuit en Summer League dans des matchs – presque – sans enjeu, on est bien content de ne pas voir ça durer 5 minutes de plus. À voir si la ligue décide d’adopter cela en saison régulière dans le futur… Là, le débat sera plus complexe.

Post scriptum : le même format a à nouveau été utilisé un peu plus tard dans la nuit entre les Knicks et le Magic. Pas qu’on n’aime pas la Summer League hein, mais vraiment… merci Monsieur Elam !