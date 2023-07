Déjà bien mignonne, la cuvée 2023 du Hall of Fame prend encore plus de cachet lorsqu’on jette un œil aux noms qui présenteront les inductees cette année. Attention, y’a d’la légende au mètre carré, rendez-vous le 12 août pour voir tout ce petit monde à Springfield, Massachusetts.

Dans un mois tout pile, Tony Parker et toute la bande de 2023 sera introduite au Naismith Basketball Hall of Fame. Une consécration individuelle et un vrai moment collectif puisque chacun des membres de la classe se voit présenté par une ou plusieurs des personnes qui les ont guidées sur le chemin du graal basketballistique. Et cette année ? Les noms CLAQUENT.

La liste des futurs membres du Hall of Fame, avec les personnes qui vont les introduire !

Jason Kidd + Steve Nash pour Dirk.

Duncan et Ginobili pour Tony Parker.

Toni Kukoc pour Pau Gasol.

Allen Iverson pour Dwyane Wade. pic.twitter.com/IcyxtktGoe

TP par exemple sera – bien entendu – accompagné de ses deux acolytes de toujours, Tim Duncan et Manu Ginobili. Les trois, rejoints par David Robinson, lâcheront ensuite leurs meilleurs vers pour introduire MONSIEUR Gregg Popovich. Les quatre meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise en personne et leur coach cinq fois champion, tous Hall of Famers, le Texas peut être fier. La razzia des Spurs n’est pas tout à fait terminée puisque Becky Hammon, ancienne assistante de Pop, va aussi faire entrée au Memorial du basketball. Derrière le mic pour la présenter ? Deux légendes de la WNBA : Sheryl Swoopes et Teresa Weatherspoon.

Dans cette cuvée très internationale, Pau Gasol aura comme +1 une autre belle légende du basket européen; Toni Kukoc. Une collab croato-espagnole à 5 titres NBA cumulés, chacun un titre de Champion du Monde dans la besace. Ah oui quand même.

Et comme on a jamais assez de monstres du basket à Springfield, Dirk Nowitzki arrivera en ville avec Jason Kidd et Steve Nash pour lui offrir un p’tit discours en souvenir des caviars distribués à Dallas. Dwyane Wade qui fait aussi son apparition au Hall of Fame cette année a choisi Allen Iverson pour le représenter. Collègues lors des Jeux Olympiques 2004, ça c’est un beau duo pour rendre la soirée plus Flash(y) encore.

Allez une dernière légende à être présente dans le Massachusetts le 12 août prochain, juste pour le plaisir. Introduit au Hall of Fame il y a deux ans, Chris Bosh sera dans la place pour parler de Gene Bess, icône du coaching universitaire.

NBA, WNBA, Université, on aura de tout dans la ville des Simpson cette année. Le genre de moment qui nous rappelle que le basket est bien plus qu’un jeu et que ce n’est pas parce qu’on est en août qu’on ne peut pas sortir les mouchoirs.