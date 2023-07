Encore une belle nuit de basket en NBA, si si on vous jure. Pas vraiment du basket, pas vraiment de la NBA, mais la Summer League a ce petit quelque chose de magique, on vous explique tout ça.

Les scores

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Moussa Diabaté n’a pas participé à la victoire des Clippers face aux Grizzlies. Raison officielle, contusion à une côte. Raison officieuse, pas envie de croiser Kenneth Lofton.

2 rebonds et 1 passe pour Joel Ayayi avec les Grizzlies, Summer League compliquée pour le petit frère de Valou.

Yves Pons n’a pas joué avec les Hawks, on peut dire qu’il ponce le banc de son équipe.

Malcolm Cazalon s’est montré avec les Pistons. 7 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 steals, si on s’y connaissait on dirait que ça sent le petit two-way contract pour le Frenchie.

Ousmane Dieng a été énorme dans la victoire du Thunder face aux Pacers. La Summer League, pour lui, c’est déjà un truc de petits.

Ismaël Kamagaté n’a pas joué face au Jazz.

Quelques highlights

Kenneth Lofton Jr. didn’t miss in the 1st half 🔥

Brodric Thomas of the Clippers with the nasty step back 3 👌

Jaden Hardy with the block, Mike Miles Jr. with the 3!

Tyrese Martin with some clutch baskets for the Hawks!

Get the steal. Run the floor. Throw down a reverse alley oop jam ✅

Ausar Thompson with an impressive play for the Pistons!

A.J. Lawson gets the steal and then lifts off for the transition slam 🚀

Ausar Thompson beats the buzzer! 🚨

RON HARPER JR. GETS UP 🤯

Taze Moore elevates for the putback jam 💪

RIGHT PLACE, RIGHT TIME FOR THE WIN 💪

Nice move by Ousmane Dieng to get to the rack 🔥

Chet Holmgren with the huge chasedown block 💪

One handed slam from Chet!

ANTHONY BLACK TIPS IT IN TO FORCE OT! 🚨

Jaylen Martin calls game!

Jay Scrubb gets the steal and nails the 3 at the buzzer!

Lakers first round pick, Jalen Hood-Schifino bangs in the step-back 3 💦

NOT in Ochai Agbaji’s house ❌

