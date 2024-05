À dix jours du début de la saison régulière en WNBA, les joueuses se remettent en rythme avec la pré-saison. Caitlin Clark, nouvelle pépite du Indiana Fever sélectionnée avec le premier choix de la Draft 2024, n’a pas mis longtemps pour se mettre en rythme.

54 secondes de jeu, Caitlin Clark reçoit la balle à un mètre de la ligne à 3-points sur la gauche du parquet, et dégaine immédiatement sa première bombinette avec le maillot du Fever. La meilleure marqueuse de l’histoire du championnat universitaire NCAA est bien arrivée dans la cour des grandes, et la fin de la récré n’est pas pour tout de suite.

Clark commence comme une bombe en première mi-temps (16 points, 4/8 du parking), alors qu’Indiana construit une petite avance face aux Dallas Wings. Pour la déjà très célèbre numéro 22, c’est un nouveau défi qui lui donne visiblement des ailes, ce qui n’étonne véritablement personne.

Caitlin Clark showcased her proven skillset in her @WNBA preseason debut for the @IndianaFever!

🔥 21 PTS

🔥 5 3PM

🔥 3 REB

🔥 2 STL pic.twitter.com/Lsy2H3TwmT

— NBA (@NBA) May 4, 2024

Si la seconde période est moins clinquante pour Clark comme le Fever, le match est disputé au possible et se règle dans les tout derniers instants. Un 3-points assassin d’Arike Ogunbowale vient donner la victoire à Dallas à 4 secondes du buzzer, tandis que leurs compères des Mavericks remportent aussi leur face à face de la soirée à quelques kilomètres de là.

Pour Caitlin Clark, la soirée aura été une parfaite mise en jambe malgré la courte défaite. Celle qui découvre la WNBA savoure déjà ce niveau de compétition, et ne demande que la suite. Avec 21 points, dont cinq bombes du parking, 3 rebonds et 2 interceptions, la meneuse commence déjà ses petits travaux.

“On ne pouvait pas rêver d’un meilleur match pour lancer l’année de basket-ball féminin. Un match extraordinaire qui s’est joué sur le fil, où les deux équipes se sont affrontées {jusqu’au bout, ndlr}. Ça va être le thème de toute l’année.” – Caitlin Clark

Source texte : ESPN