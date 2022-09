Ce week-end, les 13 membres de la cuvée 2022 du Hall of Fame ont pu célébrer leur entrée dans le Panthéon du basket du côté de Springfield. Un événement comme toujours rempli d’émotions et que vous pouvez revivre juste ici, mais comme on n’a pas le temps on se projette déjà vers la potentielle classe 2023. Spoiler, il y a du très beau monde qui se bouscule au portillon.

Qui seront les successeurs de Manu Ginobili, Tim Hardaway, Swin Cash, George Karl et des neuf autres élus qui ont été honorés ce week-end ? Il n’est jamais trop tôt pour se poser la question alors on est allés faire un tour sur Basket-Reference pour prendre connaissance de la liste des anciens joueurs éligibles pour intégrer le Hall of Fame dans un an*. Et on peut d’ores et déjà vous donner deux noms qui se retrouveront du côté de Sprinfield en septembre 2023 : Dwyane Wade et Dirk Nowitzki. Si jamais ils s’ennuient pendant leur retraite, les deux peuvent commencer à préparer leur discours car il ne fait aucun doute qu’ils seront honorés dans le cadre de la prochaine cuvée. D-Wade et Dirk ont quitté les parquets ensemble il y a trois ans, ils se sont affrontés deux fois en Finales NBA, ils ont chacun remporté un titre de MVP des Finales, et représentent tous les deux le visage de leur franchise respective (le Heat et les Mavericks). Quelque part, ces deux-là ne peuvent que entrer au Hall of Fame ensemble. Et clairement ça ne va pas nous rajeunir. On se souvient encore de leurs duels épiques sur la plus grande scène, Wade prenant le dessus la première fois en 2006 à travers une perf all-time, puis Nowitzki lui rendant la pareille cinq années plus tard pour boucler une campagne de Playoffs absolument mémorable. On est en compagnie de véritables légendes ici, et les légendes entrent à Springfield le plus vite possible.

La vraie question, c’est de savoir qui va entrer au Hall of Fame avec eux. Indice, il y a un Frenchie qui a joué quasiment toute sa carrière aux Spurs avec le numéro 9 dans le dos et qui dans le même temps a lâché le plus grand album de l’histoire du rap français (c’est pas ça ?). Oui oui, Tony Parker est bien éligible à une entrée au Panthéon du basket l’année prochaine, lui qui était présent ce week-end pour célébrer l’intronisation de son grand copain Manu Ginobili. En 2023, normalement ce sera à ton tour Tony. Faisant évidemment partie de ces stars internationales qui ont rendu la NBA plus « globale » avec Dirk, Gino et Pau Gasol, Parker possède suffisamment d’arguments (4 titres NBA, un titre de MVP des Finales, 6 All-Star Games) pour intégrer le cercle des Hall of Famers et devenir ainsi le premier Français à inscrire son nom à Springfield. Dans le genre moment épique, on est pas mal là. Toujours pour rester dans le basket international, l’immense Pau Gasol justement pourrait également avoir droit à cet honneur ultime, lui qui verra déjà son maillot être retiré par les Lakers dans quelques mois. Un Français et un Espagnol qui intègrent le Hall of Fame ensemble, celle-là fallait la placer quand même. Reste juste à voir si le comité du HOF place la candidature de Gasol en 2023 (il a quitté la NBA en 2018-19) ou en 2025 (il a pris sa retraite officielle en 2021 après un dernier passage à Barcelone).

Parmi les autres candidats potentiels, on peut également citer :

Chauncey Billups

Shawn Marion

Amar’e Stoudemire

Michael Cooper

Marques Johnson

….

*pour rappel, il faut avoir quitté les parquets depuis au moins trois ans pour être éligible à une intronisation au Hall of Fame.

Toutes les classes du Hall of Fame sont belles, mais certaines sont plus prestigieuses que d’autres. Et clairement, celle de 2023 s’annonce épique. Surtout si notre Tony Parker national entre à Springfield en compagnie de Dwyane Wade et Dirk Nowitzki. Moment all-time en perspective.

Source texte : Basket-Reference