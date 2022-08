Magic, Kobe, Kareem, Shaq, Wilt… les noms qu’on retrouve au sommet de la salle des Lakers font clairement rêver, et celui de Pau Gasol viendra bientôt s’y ajouter. Le légendaire intérieur espagnol, qui a raflé deux bagues avec la mythique équipe de Los Angeles, sera honoré en mars prochain.

Le 7 mars 2023 exactement si l’on en croit le compte Twitter de la franchise californienne. On savait déjà que Gasol allait être honoré comme il se doit par les Lakers, on a désormais la date officielle. Et comme un symbole, ce 7 mars correspond à la soirée où les Grizzlies – la première équipe NBA de Pau avant son arrivée à Los Angeles en 2008 – se déplaceront au Staples Center à la Cryto.com Arena. Fans des Lakers, et même fans de basket tout court (même nous Français), vous pouvez donc déjà inscrire cette date dans votre agenda car la soirée s’annonce épique. Une soirée durant laquelle les supporters angelinos reviendront environ quinze années en arrière, quand Pau Gasol et Kobe Bryant évoluaient ensemble pour remettre les Lakers sur le devant de la scène après quelques années de vaches maigres. Ensemble, sous les ordres de Phil Jackson et avec des lieutenants comme Derek Fisher, Lamar Odom et quelques autres, le duo a remporté trois fois de suite la Conférence Ouest (entre 2008 et 2010) et ramené deux titres NBA consécutifs en battant Orlando puis les rivaux historiques de Boston. L’intérieur espagnol – All-Star à six reprises durant sa carrière dont trois fois avec les Lakers (avec trois nominations dans une All-NBA Team de la saison) – est celui qui est venu apporter le soutien qu’attendait tant Kobe, à travers sa magnifique palette technique, son intelligence de jeu et sa capacité à s’imprégner de l’attaque en triangle du Zen Master.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family. 3/7/23 – We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2022

Le numéro 16 de Pau Gasol sera ainsi le douzième à être retiré par la mythique franchise des Lakers. Voilà le cercle VIP que l’Espagnol va rejoindre le 7 mars 2023 :

22 : Elgin Baylor

13 : Wilt Chamberlain

44 : Jerry West

25 : Gail Goodrich

52 : Jamaal Wilkes

33 : Kareem Abdul-Jabbar

32 : Magic Johnson

42 : James Worthy

34 : Shaquille O’Neal

8 : Kobe Bryant

24 : Kobe Bryant

La grande amitié qui existait entre Pau Gasol et Kobe, associée aux liens très forts que possède toujours Pau avec Vanessa Bryant et les filles du Black Mamba, va forcément ajouter une dose d’émotion supplémentaire à cette soirée pas comme les autres. Quand Kobe déclarait en 2018 que Gasol « aura sans aucun doute son maillot au plafond à côté du mien », évidemment personne ne pouvait imaginer ce qui allait arriver en janvier 2020. Mais un peu plus de trois ans plus tard, les paroles de Bryant deviendront réalité et on ne peut rien dire d’autre à part que c’est entièrement mérité. Pour le joueur, pour l’homme, pour ce qu’il a apporté à la franchise des Lakers, pour l’empreinte qu’il a laissée sur la franchise de Los Angeles.

Le 7 mars 2023, Pau Gasol foulera donc à nouveau le parquet de la salle où il a remporté ses deux titres NBA en carrière, cette fois-ci pour recevoir l’un des honneurs les plus forts du sport américain : un maillot retiré aux Lakers. Une grande première pour un joueur européen.

Source texte : Lakers