Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Charlotte Hornets !

Si la révélation du calendrier est une étape particulière dans la saison de chaque franchise, il y a certaines équipes pour lesquelles elle revêt une importance capitale, et Charlotte en fait partie. N’étant pas parvenus à arracher les Playoffs la saison passée, les Hornets auront à cœur d’y parvenir lors de l’exercice 2022-23. Et pour ce faire… ben il faut croiser les doigts pour avoir le calendrier le plus clément possible. Les hommes de Steve Clifford ont donc l’interdiction totale de foirer leurs cinq premiers matchs, plus ou moins abordables

On peut également noter que Charlotte fait partie des équipes avec le moins de back-to-backs de la saison (12), mais qu’il faudra toutefois se méfier des rencontres allers-retours comme face à Toronto, Boston, Dallas, Cleveland ou encore Miami. On apprécie par ailleurs la confrontation entre les Ball Brothers le 26 janvier à l’occasion de la « Rivals Week » lancée cette année par la NBA, ainsi que le dernier match de la saison contre les Cavs qui, sait-on jamais, pourrait s’avérer décisif en cas de classement resserré. Mais soyons honnêtes, les Frelons ne pourront pas se servir du calendrier comme excuse en cas d’échec cette année.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 18 au 27 décembre, le cadeau de Noël tout pourri.

# Plus longue session maison : 5 matchs du 11 au 20 mars, nous rompichâmes.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 3, ouais c’est pas jojo hein, enfin sauf le proprio.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, no excuses.

# Matchs à horaires français pour les Hornets :

23/10 à Atlanta (23h)

25/11 à Minnesota (23h)

08/01 à Indiana (23h)

16/01 vs Boston (19h)

29/01 vs Miami (19h)

09/02 vs Orlando (19h)

12/03 vs Cavs (22h)

26/03 vs Mavs (19h)

2/04 vs Toronto (19h)

9/04 vs Cavs (19h)

# Quelques affiches à retenir : on surveillera évidemment le cadeau de Noël empoisonné d’Adam Silver aux Hornets avec un road-trip de six matchs sur la côte Ouest en plein milieu du mois de décembre. Le premier match face à Atlanta le 23 octobre sera également un must see pour jauger les deux franchises, qui se battront toutes les deux pour poursuivre l’aventure au-delà des 82 matchs de saison régulière. Une rencontre qui sera d’ailleurs la première diffusée à heure française pour Charlotte, tout comme deux autres matchs ultra importants contre Cleveland dans la dernière ligne droite.