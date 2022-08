Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Chicago Bulls !

Soyons clairs, la saison 2022-23 est très attendue par les fans des Bulls, qui espèrent enfin voir ce que va donner leur armada au complet, mais aussi et surtout avec une année dans les pattes. Ne bénéficiant plus de l’excuse du manque d’automatismes, les Taureaux vont devoir répondre présent, et ce dès le premier match de la saison. Eh oui, énorme test pour la bande à DeMar qui va devoir se rendre en Floride pour affronter Miami le 19 octobre, avant d’enchaîner à Washington (lol) puis de recevoir Cleveland et Boston. Bonjour la première semaine de cinglé.

Bon au moins, ils auront la paix en fin de saison non ? Absolument pas. Du 17 mars au 7 avril, Chicago va connaître l’enfer en rencontrant : Sixers et Lakers à deux reprises, Wolves, Heat, Clippers, Grizzlies, Hawks, Bucks, Mavs. Voilà voilà. On souhaite bien du courage à Billy Donovan, qui devra également faire attention à ce que ses garçons n’arrivent pas trop crevés en Playoffs… tout en parvenant à s’y qualifier ! Ah oui au fait, les Bulls font également partie des équipes avec le plus de back-to-backs cette saison. Allez, on souhaite en tout cas bon courage à nos amis de l’Illinois.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 23 novembre au 4 décembre.

# Plus longue session maison : 4 matchs à deux reprises, fin décembre et début février, pas vraiment le temps de poser les valises quoi.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 10, on trouve ça raisonnable.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, ça va piquer fort.

# Matchs à horaires français pour les Bulls :

15/01 vs Warriors (21h30)

19/01 à Paris vs Detroit (21h)

26/02 vs Washington (21h30)

05/03 vs Indiana (21h30)

26/03 vs Lakers (21h30)

2/04 vs Memphis (21h30)

9/04 vs Detroit (19h)

# Quelques affiches à retenir : il a l’air plutôt marrant ce petit road-trip à cheval sur les mois de novembre et décembre non ? Milwaukee pour commencer fort, puis OKC et Utah pour se marrer, puis Phoenix et Golden State pour souffrir à nouveau, avant de terminer dans la bonne humeur à Sacramento. Évidemment pas question de manquer le duel entre les frères Ball à Charlotte lors de la Rivals Week le 26 janvier. On n’oubliera pas non plus de jeter un coup d’œil au retour de DeRozan à Toronto le 6 novembre… avant d’enchaîner le match retour en back-to-back mais cette fois à Chicago. Au fait, n’oubliez pas d’entourer la date du 19 janvier sur vos agendas, car les Taureaux seront à Paris pour affronter Detroit. Ce serait con d’oublier le plus important.