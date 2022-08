Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Cleveland Cavaliers !

La révélation du calendrier revêt toujours un goût particulier alors que la saison approche. Pour les Cavs, l’avenir semble prometteur puisque son jeune noyau se renforce au fil du temps. Menée par le génial Darius Garland, la bande de J.B. Bickerstaff peut se permettre de rêver grand pour la saison prochaine. Dosons quand même, on ne jouera évidemment pas le titre dans l’Ohio, mais pourquoi ne pas enfiler le costume du trouble-fête lors des prochains Playoffs ? Après tout, les Cavs restent sur une jolie huitième place à l’Est la saison dernière et comptent désormais un duo de All-Stars. Eh oui, à Cleveland, on ne déconne pas sur les étoiles.

Bon, avant de penser à quoi que ce soit, il va quand même falloir gérer un début de saison délicat puisque sur leurs dix premiers matchs, les Cavs se tapent quand même de gros morceaux. Toronto, Chicago, Boston deux fois, les deux équipes de Los Angeles, bref ça rigole pas. D’ailleurs on notera le retour de LeBron à la maison le 6 décembre prochain. Heureusement et comme la nature fait bien les choses, la fin de saison des Cavs s’annonce franchement pépère, puisque Cleveland reçoit Indiana, se déplace à Orlando pour deux matchs de suite et rentre à la maison préparer l’apéro en attendant le dernier match face à Charlotte.

# Plus long road-trip : 5 matchs dès le début de saison histoire de préchauffer, du 4 au 11 novembre.

# Plus longue session maison : 6 matchs entre mi-décembre et Noël, de quoi passer les fêtes à la maison

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : seulement 5, pas cool pour les Cavs.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, on s’en sort bien dans l’Ohio

# Matchs à horaires français pour les Cavs :

# Quelques affiches à retenir : ben… en fait il n’y en a pas tant que ça. Allez, petite mention quand même pour les quatre duels à venir entre les cracks Evan Mobley et Scottie Barnes (Toronto), en concurrence l’an passé pour le titre de Rookie de l’Année. En parlant de duel, on a quand même hâte de voir ce que vaut Darius Garland contre des meneurs élite et on surveillera donc les matchs contre Golden State, Portland ou encore les Nets (si Kyrie Irving y joue toujours). Enfin et puisque c’est probablement la question qui vous taraude depuis ce matin, les frères Lopez s’affronteront les 16 et 25 novembre prochains, ainsi que le 21 décembre et le 21 janvier. De rien.

