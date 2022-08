Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Dallas Mavericks !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2022-23 !! ⭐️ De retour dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2022 ! 😍 🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances FONCEZ ! DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️ ➡️ https://t.co/1BK8Aaky4D pic.twitter.com/0kfFbiqxvP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2022

Après une campagne 2021-22 réussie sur le plan sportif, Dallas doit désormais assumer son statut de finaliste de conférence en réalisant un exercice 2022-23 convaincant. Pas question donc de passer à côté du calendrier des Mavs pour la prochaine saison. On parle quand même d’une franchise qui aura la chance de jouer durant le Christmas Day, d’avoir 21 matchs en antenne nationale et dont la première rencontre de la saison,- les retrouvailles avec les Suns à Phoenix – fait partie des plus attendues de toute la NBA. Pas mal non ? C’est ce que l’on appelle l’effet Luka Doncic.

Bon, en réalité, le début de saison de Dallas est relativement tranquille après la doublette Phoenix – Memphis de la première semaine. Il faut attendre le 18 novembre pour que les choses se corsent avec un enchaînement Nuggets-Nuggets-Celtics-Raptors-Bucks-Warriors qui fera office de premier gros test pour ces Mavericks. À noter également le petit road-trip épicé à l’Est en toute fin de saison régulière qui commencera tranquillement avec Charlotte et Indiana pour se conclure par Philly, Miami et l’un de nos duels préférés contre les Hawks de Trae Young. Sans très grosse période de dur ou de repos, le maître-mot cette saison à Dallas sera donc « régularité », afin d’arriver en forme pour les Playoffs où la bande à Luka sera attendue au tournant.

# Plus long road-trip : 5 matchs à trois reprises mi-janvier, début février et à cheval sur mars et avril. Ça en fait des séjours à l’hôtel.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 23 février au 7 mars, en gros le All-Star Break se prolonge de deux semaines au Texas.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 21, merci Maxi Kleber.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, pour le coup ça va.

# Matchs à horaires français pour les Mavericks :

26/11 à Toronto (23h)

03/12 à New York (18h30)

25/12 vs Lakers (20h30)

26/02 vs Lakers (21h30)

05/03 vs Suns (19h)

26/03 à Charlotte (19h)

9/04 vs Spurs (21h30)

# Quelques affiches à retenir : là on a de quoi faire. Bien sûr, on se répète mais vous n’avez pas le droit de manquer le premier match des Mavs face aux Suns le 19 octobre, même si celui du 22 contre les Grizzlies est aussi alléchant. Un duel face à Phoenix qui sera également à l’affiche le 26 janvier lors de la Rivals Week lancée cette année par la NBA. Comment ne pas non plus parler du Christmas Day, où Luka défiera LeBron dans le Texas à 20h30 heure française ! Le match suivant est également immanquable puisque le 27 décembre sera synonyme de retour de Jalen Brunson à Dallas à l’occasion de la réception des Knicks. Le premier remake des Finales de Conférence contre le champion en titre est quant à lui programmé pour le 29 novembre, à Golden State. Bref, vous l’avez compris : on ne risque pas de s’ennuyer chez les Mavericks cette saison.