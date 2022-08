Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Denver Nuggets !

Après une saison compliquée où Nikola Jokic aura porté tout le Colorado sur ses grasses larges épaules de MVP, Denver devrait normalement entamer l’exercice 2022-23 au complet, avec Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Et on ne va pas se mentir, sur le papier, cette équipe ne vise pas une énième élimination précoce en Playoffs, mais un vrai beau parcours. Néanmoins, encore faut-il arriver bien placé et en forme pour la postseason. Fort heureusement pour les Nuggets, le calendrier semble plus être à leur avantage que l’inverse. Avec seulement 12 back-to-backs à jouer cette saison, les hommes de Mike Malone s’en sortent bien à ce niveau-là. Ce qui saute aux yeux en revanche, c’est la répartition des matchs à domicile et à l’extérieur.

Exemple : du 30 octobre au 25 novembre, 10 des 13 rencontres de Denver se joueront on the road. Mais sur les 19 matchs prévus du 18 décembre au 22 janvier, 15 se dérouleront cette fois dans le Colorado ! Et ces montagnes russes se répètent jusqu’à la fin de saison. À voir si Mike Malone parvient à transformer cette particularité du calendrier en quelque chose de bénéfique. Pour ce qui est des adversaires, c’est surtout le début d’année 2023 qui pique avec un enchaînement coriace face à Miami, Boston, Minnesota, Cleveland, Phoenix et Los Angeles (une fois les Lakers et deux fois les Clippers) début janvier. De quoi se tester après un début de saison où les Nuggets ne seront normalement pas trop secoués par l’adversité prévue.

# Plus long road-trip : 5 matchs entre le 14 mars et le 22 mars, mais pas d’inquiétude, il y a Detroit, New York et Washington dans le lot.

# Plus longue session maison : 5 matchs entre le 15 janvier et le 22 janvier, de quoi se reposer après le gros test dont on vous parlait plus haut.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 16, qu’est-ce que ce serait s’il n’y avait pas le MVP dans l’effectif…

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, largement de quoi gérer les petits bobos.

# Matchs à horaires français pour les Nuggets :

04/12 à New Orleans (21h30)

28/01 à Philadelphie (21h)

12/03 vs Nets (20h30)

18/03 à New York (18h)

19/30 à Brooklyn (20h30)

8/04 à Utah (21h30)

9/04 vs Kings (21h30)

# Quelques affiches à retenir : même si on se dirige tout droit vers une boucherie, le premier match de Denver cette année face à Utah le 19 octobre est immanquable, tout simplement en raison des retours de Michael Porter Jr et Jamal Murray. Le « vrai » début de saison se fera en revanche dès le 21, où les Nuggets iront déjà défier les Warriors, champions en titre, à Golden State. Entourez d’ailleurs le 28 janvier et le 27 mars dans vos agendas, puisque ces deux dates correspondent aux retrouvailles entre Joel Embiid et Nikola Jokic, duel dont la première édition sera à Philadelphie et surtout à 21h heure française ! Nos regards se porteront évidemment aussi sur le Christmas Day, où la bande à Niko affrontera les Suns pour la première fois de la campagne 2022-23. On peut d’ailleurs noter que les deux franchises se rencontreront à deux reprises en toute fin de saison à Phoenix, le 31 mars et le 6 avril, ce qui sera l’occasion pour Mike Malone de jauger ses garçons juste avant d’entamer les Playoffs, mais aussi peut-être de gratter une première place de conférence, qui sait ?