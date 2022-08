Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Detroit Pistons !

Chez les copains du Michigan, la révélation du calendrier n’est pas un moment si grisant que ça, puisqu’il revient juste à déterminer l’ordre dans lequel les Pistons vont se faire manger. On plaisante, mais Detroit ne peut pas espérer grand-chose de cette nouvelle saison en mode reconstruction, si ce n’est la progression de ses jeunes cracks Cade Cunningham, Jaden Ivey et Cie. Parce qu’à Motor City, ce n’est quand même pas le talent qui manque.

Même si les Pistons ne feront pas bien souvent office de favoris, ils pourraient quand même gratter quelques victoires dès le début de saison. Ouverture du bal face à Orlando à la maison puis déplacement à New York, Indiana et Washington, et si la win streak de Detroit commençait là ? Attention à quand même vite redescendre sur Terre, sinon l’enchaînement Warriors puis Milwaukee (deux fois) pourrait bien s’en charger pour eux. En fait, le calendrier des Pistons semble plutôt équilibré et les matchs face aux mastodontes de la Ligue ne se suivent pas. On a quand même envie de dire tant mieux, ça aurait pu être une vraie boucherie sinon. En parlant de boucherie, Motor City se déplace dans la Cité des Anges le 18 novembre et reçoit les Lakers le 11 décembre, de quoi nous offrir le second round du duel Isaiah Stewart vs LeBron ?

# Plus long road-trip : 6 matchs mi-novembre, dont deux batailles face aux équipes de Los Angeles.

# Plus longue session maison : 5 matchs entre le 11 et le 23 janvier.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : euuuuh… 1 seul, face à Philly le 10 janvier.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, #DetroitVsEverybody.

# Matchs à horaires français pour les Pistons :

30/10 vs Warriors (23h)

08/01 vs Sixers (21h)

15/01 vs Knicks (19h)

19/01 à Paris vs Chicago (21h)

vs Chicago (21h) 12/02 à Toronto (21h)

25/02 vs Toronto (18h)

19/03 vs Miami (23h)

09/04 à Chicago (19h)

# Quelques affiches à retenir : on a hâte d’une chose, le retour des matchs entre jeunots français. Killian Hayes face à Théo Maledon (Thunder), toujours un vrai plaisir. On notera aussi les duels d’arrières rookie, notamment Jaden Ivey face à Bennedict Mathurin chez les Pacers, et Shaedon Sharpe chez les Blazers. À surveiller également : les rencontres entre Rockets et Pistons (fin janvier et fin mars) pour comparer les progrès de Jalen Green et Cade Cunningham. Enfin, le clou du spectacle et highlight majeur de la saison à Motor City, ce sera le match contre Chicago à Paris !