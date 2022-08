Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Golden State Warriors !

Les boss, les patrons, les papas… utilisez le nom qui vous conviendra, quoi qu’il en soit les Warriors sont les champions en titre. Le calendrier des Dubs vient de tomber, l’occasion pour eux de découvrir dans quel ordre 29 équipes vont venir toquer à la porte pour tenter de les faire tomber. Parce que oui, on le sait, le champion a toujours un statut particulier, et les autres franchises seraient sûrement prêtes à vendre leur maman pour avoir sa peau. Fini de jouer les chasseurs pour Golden State, désormais les Warriors retournent dans la peau de la bête chassée !

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers, la NBA nous régale pour l’Opening Night et les Dubs auront à cœur de bien lancer leur saison contre la bande à LeBron. Quelques déplacements sympathiques dont Phoenix et Miami pour enchaîner et vraiment se mettre dans le bain, puis des affrontements plus tranquilles histoire de souffler. Attention, on n’a rien contre Detroit, Orlando, San Antonio ou même Utah hein, c’est juste que bon, vous avez compris quoi. Qui dit champions dit également calendrier de champions : les Warriors vont enchaîner huit (!) rencontres de suite à domicile entre le 25 décembre et le le 10 janvier. Tranquille la vie d’artiste quoi. Néanmoins la fin de saison sera moins chill avec un mois de mars assez tendax : les Dubs vont se coltiner les Clippers par deux fois, les Lakers, les Bucks, les Suns, les Mavs, les Grizzlies ou encore Philly, tous plus déters les uns que les autres pour s’offrir le scalp des champions.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 13 au 21 décembre. Début à Milwaukee, fin chez les Nets.

# Plus longue session maison : huit, 8, houite, 08 !!! Privilège de champions, quoi

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : Beaucoup. 30 pour être précis. Personne ne fait mieux cette année.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, le revers de la médaille. Enfin de la bagouze.

# Matchs à horaires français pour les Warriors :

30/10 à Detroit (23h)

27/11 à Minnesota (21h30)

15/01 à Chicago (21h30)

16/01 à Washington (21h)

05/03 aux Lakers (21h30)

09/04 à Portland (21h30)

# Quelques affiches à retenir : tous les matchs des Warriors sont des must-see. Déjà, parce que Steph Curry et Klay Thompson sont sur le terrain, et ça peut donc s’enflammer à tout moment. Mais aussi parce que les Dubs vont être chassés par toute la Ligue. Attention particulière à porter aux rencontres contre les contenders principaux. On ne fera pas la liste exhaustive pour ne pas avoir d’ennuis. Fans des Wolves, méfiez-vous également du retour d’Andrew Wiggins dans le Minnesota, le mec pourrait très bien jouer avec sa bague autour du cou pour se foutre de votre tronche. Enfin, que tout le monde saute dans le canapé pour les confrontations face à Boston (le 10 décembre et 19 janvier), remake des dernières Finales NBA.