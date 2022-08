Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Houston Rockets !

Les Rockets font partie de ces franchises pour lesquelles il est difficile d’analyser le calendrier. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous trustez les bas-fonds de la NBA, chaque rencontre peut vite sembler insurmontable, et il devient redondant de toujours pronostiquer « une série de matchs difficiles à venir ». Soyons clairs : la saison entière sera une série de matchs difficiles à venir. Ceci étant dit, on peut tout de même se pencher plus en détails sur ce qui attend Houston pour vite voir que… Wow ! On retire ce qu’on vient de dire car au vu de ce qui les attend dès le début de cette campagne 2022-23, les Fusées pourraient avoir un gros retard à l’allumage : 15 des 23 premières rencontres à l’extérieur, dont trois fois contre les Clippers, deux fois contre les Warriors et deux fois contre Denver. Ouais nan le décollage est carrément hardcore en fait.

Heureusement pour nos yeux, les Rockets ont l’avantage d’être l’équipe avec le moins de matchs à heure française, avec seulement deux face aux Clippers le 15 janvier et aux Wizards le 9 avril, soit pile-poil avant d’aller en vacances. Même les Américains pourront éviter la purge puisque Houston n’a également qu’un seul match prévu en antenne nationale, face à Sacramento. Oui oui vous avez bien lu. On va même s’arrêter sur ça, avant de vous déballer des affiches encore plus repoussantes que celle-ci.

# Plus long road-trip : 5 matchs à deux reprises, mi-février et fin mars, pour bien en chier jusqu’au bout.

# Plus longue session maison : 7 matchs entre le 11 décembre et le 23 décembre, et croyez-nous, ce sera un cadeau de Noël bien mérité après ce qu’ils auront vécu en tout début de saison.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1, MDR.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, au moins on leur fout la paix sur cet aspect-là.

# Matchs à horaires français pour les Rockets :

15/01 aux Clippers (21h)

09/04 à Washington (19h)

10/06 à Challans dans le cadre du tournoi La Mie Câline (9h30)

# Quelques affiches à retenir : la liste est pas longue alors finissons-en vite. La (longue) saison des Rockets se lancera le 19 octobre à Atlanta où la pépite Jalen Green et ses potes affronteront les Hawks. Évidemment, nos regards seront surtout tournés vers le 26 novembre ainsi que les 1, 4 et 15 février, où Houston retrouvera Oklahoma City pour quatre duels de jeunes cancres rivaux qui s’annoncent plutôt sympatoches. Dans la même veine, vous pouvez également entourer les 7 novembre et 21 décembre, dates auxquelles Jabari Smith Jr. tentera de montrer à Paolo Banchero qui méritait vraiment d’être le first pick de la dernière Draft. Pour le reste, pas grand-chose à dire, si ce n’est bon courage à tous nos amis de la Rockets Nation.