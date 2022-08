Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Indiana Pacers.

Oh que la saison dernière aura été compliquée dans l’Indiana. Pour leur premier exercice sous Rick Carlisle, les Pacers ont finalement décidé de détruire pour essayer de mieux repartir. Exit Domantas Sabonis, Caris LeVert et autre Malcolm Brodgon, welcome Tyrese Haliburton et Buddy Hield. Très bien mais ça va où en fait ? En attendant la réponse à cette question, les Pacers savent désormais à quelle sauce ils seront mangés, puisque le calendrier de la prochaine saison vient de tomber.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Indiana pourrait bien choper quelques victoires en début de saison. San Antonio, Detroit, Houston et deux fois Orlando, les Pacers ont un coup à jouer jusqu’au 23 novembre. Attention la suite est toutefois beaucoup moins drôle, puisque les pensionnaires de la Gainbridge Fieldhouse vont devoir se coltiner un sale mois de décembre. Philadelphie, Miami, Boston, Golden State ou encore les Clippers, les hommes de Rick Carlisle vont sans doute prendre quelques fessées. L’essentiel est ailleurs et le fait de jouer devrait permettre à quelques jeunots de progresser. Petite mention d’ailleurs à l’enchaînement de mars : Detroit deux fois de suite puis Milwaukee et Philadelphie, on appelle ça les montagnes russes. Fans des Pacers, on vous souhaite bien du courage.

# Plus long road-trip : 7 matchs entre fin novembre et début décembre, pour possiblement 0 victoire.

# Plus longue session maison : 4 matchs, 4 fois et toutes en première partie de saison.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1 seul, mdr. Et contre Washington.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, pas les mieux lotis.

# Matchs à horaires français pour les Pacers :

27/11 aux Clippers (22h)

18/12 vs Knicks (23h)

31/12 vs Clippers (21h)

08/01 vs Charlotte (23h)

16/01 à Milwaukee (20h30)

05/02 vs Cavs (23h)

05/03 à Chicago (21h30)

25/03 à Atlanta (22h)

09/04 à New York (19h)

# Quelques affiches à retenir : dur de s’y retrouver dans tout ce bazar. Allez, on met une pièce sur les matchs face aux Kings pour voir Sabonis et Haliburton retrouver leur ancienne team (30 novembre et 3 février). À noter aussi que l’ancien Pacer Malcolm Brogdon retrouvera lui l’Indiana le jeudi 23 février. Il faudra également surveiller fort le giga road-trip de fin novembre – début décembre, puisque le programme s’annonce plutôt corsé : Lakers, Clippers, Kings justement, Jazz, Blazers, Warriors et les Wolves.