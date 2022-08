Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Los Angeles Clippers !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

Sérieusement, qui n’est pas hype par le retour au complet de ces Clippers ? Après une campagne très honorable en l’absence de Kawhi Leonard et d’un Paul George pas à 100% de ses capacités, Los Angeles doit normalement revenir en force avec ses deux superstars pour l’exercice 2022-23. L’objectif, c’est le titre, et certains diront même qu’on s’en fout de la saison régulière. Grave erreur, et on va vous le prouver tout de suite en épluchant le calendrier des hommes de Tyronn Lue. Pour arriver en forme en Playoffs, mieux vaut ne pas se mettre la pression en fin de saison non ? Eh bien devinez quoi, 11 des 16 derniers matchs de L.A. se jouent à domicile cette année. Franchement, si ça c’est pas du luxe. Profitez-en parce que c’est l’un des seuls points positifs d’un calendrier qui cache en réalité de sacrées épines prêtes à se planter dans les immenses pieds de Kawhi et compagnie.

Déjà, on part sur 15 back-to-backs la saison (aucune équipe n’en a plus), de quoi pousser ces Clippers à recourir un max au load management, dont ils sont déjà les spécialistes. Mais surtout, on a repéré un stretch horrible de 22 matchs entre janvier et mars, où ils devront pêle-mêle affronter les Warriors trois fois, Mavs deux fois, Bucks deux fois, Suns, Grizzlies, Nuggets, Raptors, Lakers, Wolves, Hawks, Cavs, Bulls ou encore Nets. Va falloir être très costaud pour s’en sortir. Heureusement, le début de saison de cette équipe de Los Angeles devrait être plus clément, l’occasion pour les joueurs d’engranger des victoires tout en réapprenant à performer ensemble. Ah au fait, après les Knicks, la franchise californienne est celle qui a le plus de matchs à heure française (11), alors profitez-en !

# Plus long road-trip : 6 matchs à l’Est du pays du 28 janvier au 6 février

# Plus longue session maison : 5 matchs à trois reprises, mi-décembre, mi-janvier et mi-mars, il faut croire que les milieux de mois c’est l’heure de la sieste à Los Angeles.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 20, ben oui, vous vous attendiez à quoi aussi ?

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, c’est moi ou les Clippers se font souvent avoir à ce jeu-là ?

# Matchs à horaires français pour les Clippers :

30/10 vs Pels (20h)

12/11 vs Nets (22h)

27/11 vs Pacers (22h)

3/12 vs Kings (22h)

27/12 vs Wizards (22h)

31/12 @ Pacers (21h)

15/1 vs Houston (21h)

11/3 vs Knicks (22h)

18/3 vs Magic (20h)

8/4 vs Portland (22h)

9/4 @ Suns (21h30)

# Quelques affiches à retenir : comment ne pas commencer par les duels de L.A. entre Lakers et Clippers maintenant que les leaders sont de retour en forme dans leurs franchises respectives ? On se donne tous rendez-vous dès le 20 octobre, premier match de la saison pour Kawhi et PG (deuxième pour LeBron et AD), avant d’à nouveau retrouver les deux équipes le 9 novembre, le 24 janvier et le 5 avril. Adam Silver a bien réparti tout ça comme il faut. Le premier Clippers – Mavs ? Ce sera le 15 novembre à Dallas. Très attendu pour jauger le niveau de cette équipe de L.A., le premier face-à-face avec les champions en titre est quant à lui programmé au 23 novembre à Golden State. The Klaw fera son retour à Toronto le 27 décembre tandis que Paul George reviendra à Indiana quatre jours plus tard le 31 décembre, histoire de souhaiter la bonne année à son ancienne franchise. À noter la fin de saison épicée qui attend les garçons avec deux matchs contre Memphis, le dernier affrontement contre les Lakers et une ultime rencontre à Phoenix le 9 avril, 21h30 heure française !