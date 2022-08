Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Los Angeles Lakers !

Et bah alors messieurs ? Keski s’est passé ? Pourtant annoncés parmi les favoris au titre, les Lakers ont finalement vécu une saison catastrophique en 2021-22. Entre les bobos d’Anthony Davis, l’intégration ratée de Russell Westbrook et les role players version EPAHD, LeBron se sera finalement retrouvé bien seul aux commandes de son navire. Pas non plus irréprochable, le King n’aura pas pu éviter la descente aux enfers pour les Purple & Gold. Bilan des courses : une triste onzième place à l’Ouest, pas de play-in, encore moins de Playoffs et un groupe totalement explosé en fin de saison. Allez, inutile de ressasser le passé, désormais les Angelenos se concentrent sur les échéances à venir, et comme le calendrier vient d’être dévoilé, c’est le moment de se préparer pour attaquer au mieux.

Tiens, en parlant d’attaque, L.A ouvre le bal le 18 octobre face à Golden State, champion en titre. Une bonne manière de se jauger pour la suite, qui s’annonce corsée. Retard à l’allumage effectivement interdit puisque les Clippers, Denver (par deux fois) et Minnesota vont se retrouver sur la route des Lakers lors de la première quinzaine de la saison. Idem pour la… dernière quinzaine de la régulière, marquée par des matchs contre les Clippers, Phoenix, Chicago (par deux fois) et Minnesota. On a quand même vu plus tranquille pour terminer. Au moins, les Angelenos seront déjà chauds pour les Playoffs, à condition de ne pas les manquer cette fois. Heureusement, les Lakers pourront enfin souffler au mois de… ouais, nan en fait. On a beau chercher, chaque rencontre considérée comme facile ou presque est entrecoupée d’un ou plusieurs matchs contre une grosse team. Pas de période vraiment calme donc pour les hommes de Darvin Ham si ce n’est vers la fin du mois de novembre, durant (et pas Kevin lol) laquelle L.A va jouer San Antonio trois fois en quatre matchs avec également Detroit et Indiana. C’est ce qu’on appelle une faveur du Seigneur, attention à ne pas se foirer.

# Plus long road-trip : 6 matchs début décembre. Premier match à Milwaukee, dernier à Detroit, bonjour l’ascenseur émotionnel.

# Plus longue session maison : 5, trois fois et plutôt en fin de saison.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 27, pas un de plus, pas un de moins.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, pratique pour soulager le vieux BronBron.

# Matchs à horaires français pour les Lakers :

23/10 vs Portland (21h30)

06/11 vs Cavs (21h30)

25/12 à Dallas (20h30)

26/02 à Dallas (21h30)

05/03 vs Warriors (21h30)

26/03 vs Bulls (21h30)

09/04 vs Jazz (21h30)

# Quelques affiches à retenir : les gros matchs contre les contenders, clairement. Après deux dernières saison délicates, les Lakers devraient revenir le couteau entre les dents. Que ce soit avec Kyrie ou Westbrook, L.A possède un effectif capable d’embêter du monde sous l’impulsion du duo LeBron – Davis. Parmi les affiches à voir absolument, on coche bien évidemment les rencontres face aux Clippers (20 octobre, 9 novembre, 24 janvier, 5 avril), celles contre les Bucks le 2 décembre et le 9 février (va falloir prouver AD) ou encore les gros duels face au rival historique de Boston (13 décembre, 28 janvier).