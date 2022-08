Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Memphis Grizzlies !

On a tellement pris de plaisir à voir jouer cette équipe de Memphis l’année dernière, qu’elle fait aujourd’hui partie de celles qu’on a le plus hâte de revoir en action sur les parquets NBA. Highlights, trashtalk, victoires… en même temps, on a un sacré paquet de bonnes raisons de placer autant d’attentes en Ja Morant et compagnie. Ça tombe bien, puisque les Grizzlies feront leur grand retour le 19 octobre à domicile, face aux Knicks. Un premier match très abordable… à l’image du début de saison des Oursons en fait. Sur ses 21 premières rencontres, la franchise du Tennessee ne va affronter que deux équipes ayant remporté 47 matchs ou plus l’an passé : Dallas et Boston. Autant vous dire que si Memphis n’est pas top 5 de sa conférence une fois cette série passée, le début de saison sera considéré comme un échec.

Pas d’excuses non plus au niveau des back-to-backs, puisqu’avec 12, les Grizz sont parmi les franchises les moins sollicitées deux soirs d’affilée. Bon, malheureusement, qui dit début de saison très facile dit forcément moments plus compliqués au cours de la saison, et c’est logiquement le cas pour les jeunes de Taylor Jenkins. En seulement seize matchs entre février et mars, Memphis va affronter trois fois Dallas, deux fois Denver, deux fois les Lakers, deux fois Golden State, les Clippers, Boston, Philadelphie et Miami. Eh oui, ça pique, mais c’est aussi dans ces moments-là qu’on verra ce que les Grizzlies ont dans le ventre, eux qui sont désormais attendus au tournant. Seul bémol : on aura le droit qu’à trois matchs des garçons à heure française, pas ouf.