Après le succès convaincant contre l’Italie à Montpellier il y a quelques jours, l’Équipe de France voulait boucler sa prépa en beauté contre la Belgique jeudi soir, et ainsi attaquer les prochaines échéances avec le max de confiance et de certitudes. Mission (presque) accomplie.

Quatre matchs, quatre victoires, le compte est bon. Opposée à la Belgique dans le cadre de son dernier match de préparation à la Sud de France Arena, les hommes de Vincent Collet ont conservé leur invincibilité estivale en s’imposant assez largement 90-71. Mais, parce que oui il y a un mais, les Bleus n’ont pas proposé une performance aussi complète sur 40 minutes que lors de la sortie précédente face à l’Italie. Un retard à l’allumage a en effet mis la bande à Evan Fournier dans le dur, la France voyant la Belgique prendre rapidement les commandes de la rencontre (+11 dans le premier quart, 19-24 pour les Belges après dix minutes). Pas top.

« Nous n’avions pas la bonne attitude au départ. On était restés sur le bon match contre l’Italie (100-68) et on n’a pas répondu présent dans l’agressivité ni la construction en début de match. On peut même dire qu’on s’en sortait bien de n’avoir que cinq points de retard en fin de premier quart-temps. » – Vincent Collet après le match (propos recueillis par l’Équipe)

L’avantage pour les Bleus, c’est qu’ils ont la capacité d’élever le ton de manière assez autoritaire – notamment en défense – et qu’ils possèdent les ressources pour sortir d’une situation inconfortable. Parmi les (nombreux) joueurs du banc à leur avantage jeudi à Montpellier, Terry Tarpey, qui a maximisé la douzaine de minutes passée sur le parquet (8 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions) à travers notamment un gros troisième quart-temps. La force collective de l’EDF associée à la profondeur du groupe France ont finalement été de trop pour des Belges vaillants mais limités, les Bleus se créant un matelas de 20 points en deuxième période sous l’impulsion notamment d’un Thomas Heurtel en mode « donne moi ton short ! ».

La prépa désormais bouclée, Vincent Collet a le regard déjà tourné vers les deux prochains matchs qui précéderont le début de l’EuroBasket 2022 en Allemagne. Deux matchs qui compteront pour les qualifs du Mondial 2023, contre la République Tchèque à Paris et la Bosnie-Herzégovine en déplacement. Outre l’objectif de chercher deux victoires, on attend aussi des Bleus qu’ils « franchissent un palier » supplémentaire pour reprendre les mots du sélectionneur. Et on imagine que d’ici là, après les quelques jours de repos dont bénéficieront Rudy Gobert et ses copains, Collet mettra l’accent sur l’importance de l’intensité en début de match. Car dormir dans les premières minutes, ça peut vite vous plomber dans une compétition comme l’Euro et face à des adversaires bien plus costauds que la Belgique.

« Ça aurait été bien que les Belges nous enfoncent plus pour qu’on comprenne qu’on ne peut pas commencer les matches de cette façon. Le break doit nous mettre les idées à l’endroit. » – Evan Fournier

Le bilan comptable de la préparation est parfait pour les Bleus, mais dans le contenu il y a forcément des choses à retravailler. Les deux prochains matchs de qualifs serviront de test pour l’Équipe de France avant l’ouverture de l’EuroBasket 2022, prévue le 1er septembre avec un match contre l’Allemagne à Cologne.

