Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Miami Heat !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2022-23 !! ⭐️ De retour dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2022 ! 😍 🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances FONCEZ ! DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️ ➡️ https://t.co/1BK8Aaky4D pic.twitter.com/0kfFbiqxvP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2022

Passés tout près des Finales NBA l’an passé, les gars d’Erik Spoelstra sont rarement cités parmi les grands favoris mais assurent saison après saison. Cette année ne devrait d’ailleurs pas déroger à la règle, puisque le noyau dur est sensiblement le même. Jimmy Butler et Bam Adebayo vont tenir la baraque, Kyle Lowry a perdu des joues cet été et Victor Oladipo souhaite nous prouver qu’il est l(un des meilleurs joueur du monde. Alors zou, ne perdons pas de temps, on file checker le calendrier floridien.

Chicago, puis Boston, les deux premiers matchs du Heat ne sont pas des cadeaux, m’enfin ça permettra à Miami de préchauffer à la maison. Les confrontations contre Toronto (deux fois) et Golden State (deux fois) juste derrière sont sympathiques pour nos yeux mais devront être bien négociés. Juste avant un gros morceau, Vice City va pouvoir souffler un peu avec la réception des Spurs puis des déplacements à Indiana, Houston, Oklahoma City et encore San Antonio mi-décembre. Le gros morceau dont on parle justement arrive pile pour la mi-saison, puisqu’à partir du 28 décembre et jusqu’au 24 janvier, le Heat va se taper Lakers deux fois, Denver, Clippers, Phoenix, Brooklyn, Milwaukee deux fois, Dallas et Boston. Va falloir s’accrocher bien fort parce que ça risque de piquer. Vous l’aurez compris, le calendrier du Heat est chargé mais pas de quoi faire peur à Jimmy Butler and co, qui en ont vu d’autres.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 30 décembre au 6 janvier, qui s’annoncent intenses.

# Plus longue session maison : 6 rencontres sous le soleil floridien, du 1er au 10 mars.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 11, c’est à dire dix plus un. De rien.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, ça va suer fort à Miami

# Matchs à horaires français pour le Heat :

27/11 à Atlanta (23h)

10/12 vs Spurs (23h)

17/12 aux Spurs (23h)

14/01 vs Milwaukee (19h)

16/01 à Atlanta (21h30)

22/01 vs Pelicans (21h30)

29/01 à Charlotte (19h)

19/03 à Detroit (23h)

09/04 vs Orlando (19h)

# Quelques affiches à retenir : pour le Heat, on surveillera comme chaque année le retour de LeBron à la FTX Arena, ce sera le 28 décembre. Évidemment, on scrutera aussi de près l’enchaînement de gros matchs cité plus haut et qui s’étalera du 28 décembre au 24 janvier. Véritable test pour la Team Pat Riley, ce combo permettre de jauger la capacité du Heat à se sortir de l’adversité. Bon, en même temps, ce n’est pas comme si on en doutait vraiment. Allez, autre petit évènement sympa, les retrouvailles des frères… Martin (oui oui ça nous hype à mort !), qui auront tout de même lieu quatre fois (10 et 12 novembre, 29 janvier et 25 février). Enfin, on a quand même bien hâte de voir le remake des dernières Finales de Conférence face à Boston (21 octobre, 30 novembre, 2 décembre et 24 janvier).