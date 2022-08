Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Milwaukee Bucks !

À votre avis, dans sa préparation de l’EuroBasket avec la Grèce, Giannis a-t-il eu le temps de jeter un coup d’œil au calendrier des Bucks pour la saison prochaine ? Bien sûr que oui, et à vrai dire on pense déjà savoir ce que le Freak s’est dit en découvrant son futur emploi du temps : « vivement la reprise ». Et en même temps, quand on regarde le programme qui attend Milwaukee sur le premier mois de compétition, on comprend vite cette réaction. Hormis Philadelphie à deux reprises et Minnesota, aucun des seize premiers adversaires des Daims n’a remporté plus de 46 matchs l’an passé. Oui oui. Autant vous dire que sur le papier, Antetokounmpo a moyen de se régaler en partant probablement sur des bases de MVP, et ça c’est loin d’être négligeable. Quand on vous dit que le calendrier a une vraie importance, vous nous croyez maintenant ?

Bien sûr, un planning aussi avantageux cache un retour de bâton assez violent. Et dans le cas des Bucks, ce dernier s’appelle « février ». C’est bien simple, sur les dix rencontres prévues pour ce mois-ci, seul le match contre Portland semble facilement abordable. Le reste ? Heat deux fois, Clippers deux fois, Celtics, Lakers, Suns, Nets et Bulls. Alors oui Milwaukee ne va pas finir février en 1-9, mais il n’empêche que le 10-0 semble un peu trop audacieux, de quoi aborder ce stretch entrecoupé par le All-Star Break avec beaucoup de sérieux. Au passage, les hommes de Mike Budenholzer ne subiront que 13 back-to-backs, ce qui n’est pas de refus. Attention toutefois à ne pas trop se relâcher à l’approche des Playoffs, la fin de saison des Bucks étant elle aussi assez exigeante avec des rencontres face aux Nuggets, Celtics, Sixers, Grizzlies et enfin Raptors le 9 avril.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 19 décembre au 28 décembre, pas si simple au vu des adversaires qui joueront (peut-être) tous les Playoffs.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 22 octobre au 2 novembre, comme si leur début de saison n’était pas assez facile comme ça.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 23, normal quand Giannis est dans ton équipe.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, ils vont pas se plaindre quoi.

# Matchs à horaires français pour les Bucks :

25/12 à Boston (23h)

14/01 à Miami (19h)

16/01 vs Pacers (20h30)

26/02 vs Suns (19h)

09/04 à Toronto (19h)

# Quelques affiches à retenir : bien sûr que nos yeux seront rivés vers le 25 décembre où les Bucks iront défier les Celtics chez eux, à Boston, dans le but de prendre leur revanche sur l’élimination subie lors des derniers Playoffs. Et puis le match est à 23h heure française, donc aucune excuse pour ne pas y assister. Deux semaines plus tôt, ce seront également les grandes retrouvailles entre Giannis et Anthony Davis le 2 décembre à Milwaukee, avant un remake le 9 février à Los Angeles. Tiens, en parlant de remake, à 19h heure française le 26 février, vous pourrez aussi vous poser devant un petit Bucks-Suns qui vous rappellera sans doute les Finales 2021. Et puis pas question de louper le premier match de la saison des Daims à Philadelphie le 20 octobre, ainsi que le dernier à Toronto le 9 avril. Voilà, vous avez normalement de quoi faire là.