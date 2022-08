Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Minnesota Timberwolves !

Mais que peut bien donner ce groupe de jeunes loups avec Rudy Gobert en plus dans la peinture ? Voilà depuis plusieurs semaines la question qui taraude chaque fan de NBA. Car si l’équipe du Minnesota avait déjà su se montrer séduisante la saison passée malgré son élimination face aux Grizzlies au premier tour des Playoffs, elle nous paraît aujourd’hui encore plus intrigante, ce qui nous pousse à regarder de près son calendrier pour l’exercice 2022-23. Première remarque : les Wolves joueront beaucoup à domicile en début de saison (9 des 12 premières rencontres) et beaucoup à l’extérieur en fin de saison (17 des 26 dernières rencontres). Cela étant dit, vos billets bien réservés et vérifiés pour éviter de vous retrouver dans la mauvaise salle, on peut donc passer à l’analyse concernant le niveau des adversaires, qui est… disons changeant.

Bon, déjà, quand tu as le Thunder (deux fois), les Spurs (deux fois) et le Jazz pour commencer, tu dois démarrer la saison en 5-0. Après, face aux Lakers, Suns, Bucks ou encore Grizzlies qui débarquent juste derrière, forcément on sera moins exigeants. Mais cette alternance entre le dur et le moins dur est à l’image de la saison de Minnesota, qui ne présente pas sur le papier de longues séries de matchs très difficiles à aborder. Les mois de décembre et février seront peut-être un peu plus délicats, mais tout de même loin d’être insurmontables. Attention toutefois au nombre de back-to-backs (14) et à la fatigue engendrée, qui peut finir par peser lorsque les matchs se joueront sur des détails en fin de rencontre. D’où l’importance de rester constant et concentré tout au long de la saison, qui plus est quand on voit le nombre de matchs on the road au mois de mars comme expliqué plus haut.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 9 décembre au 16 décembre, très abordables au vu des adversaires (Jazz, Blazers deux fois, Clippers et Thunder).

# Plus longue session maison : 6 matchs du 27 janvier au 5 février, de quoi recharger les batteries avant d’entamer le dernier tiers.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 10, certains diront que ce n’est pas assez, d’autres qu’ils en rêveraient.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, va falloir être méfiant.

# Matchs à horaires français pour les Bulls :

25/11 à Charlotte (23h)

27/11 vs Warriors (21h30)

16/01 vs Jazz (22h)

02/04 vs Portland (21h30)

08/04 à San Antonio (22h)

09/04 vs Pelicans (21h30)

# Quelques affiches à retenir : le retour de Rudy à Salt Lake City ? Mais oui bien sûr que nous avons ça. Voilà ! Le 9 décembre une première fois, et le 8 février une seconde fois, en sachant que Jazz et Wolves s’affronteront également à Minneapolis le 21 octobre, soit pour leur deuxième rencontre de la saison, et le 16 janvier. Ensuite, le 7 novembre et le 20 mars correspondent aux dates d’affrontement entre Minnesota et New York, soit deux duels franco-français Rudy-Vavane. Et puis on ne perd pas d’yeux le match contre Memphis le 27 janvier dans le cadre de la Rivals Week après la superbe série de morts de faim que les deux franchises nous ont offert lors des derniers Playoffs. D’ailleurs, vous n’avez pas envie de voir comment va se débrouiller Joel Embiid face à une raquette Towns-Gobert, deux grands amis à lui ? Pour avoir la réponse, rendez-vous les 19 novembre et 7 mars prochains !