Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des New Orleans Pelicans !

On ne va pas se mentir, la saison 2021-2022 des Pelicans n’aura pas été de tout repos. Grandement handicapé par la saison blanche de Zion, NOLA a toutefois su réagir en terminant à la neuvième place de l’Ouest. Plus fort encore, les Pels sont même parvenus à accrocher les Playoffs via le play-in, avant de s’incliner avec les honneurs 4-2 contre Phoenix. Alors que Thanos devrait enfin faire son retour sur les parquets la saison prochaine, la bande à Brandon Ingram et C.J. McCollum a tout à fait le droit de rêver. D’ailleurs, pour savoir ce qui attend les Pels la saison prochaine, posons-nous tranquillou sur leur calendrier.

Du courage. Voilà ce qu’on souhaite aux fans des Pelicans pour leur début de saison. Sur leurs dix premiers matchs, Zion et ses potes vont croiser le fer avec Brooklyn, Dallas, Phoenix, les deux équipes de Los Angeles, Golden State ou encore Atlanta. Les Suns – adversaires de NOLA au premier tour des Playoffs – se retrouveront d’ailleurs quatre fois sur la route des Pels entre le début de saison et mi-décembre. Vous avez dit tendu ? Pas sûr que NOLA s’en tire avec beaucoup de victoires. Mais ces matchs devraient servir à se jauger même si c’est pas l’idéal pour laisser le temps à Zion de se remettre doucement dans le bain. Heureusement, dans le lot il y aura aussi des matchs face à des « petits adversaires » comme Houston, Indiana, San Antonio, Oklahoma City ou encore Detroit. Toujours pratique pour soigner le bilan. Autre caractéristique du calendrier de New Orleans : la fin d’exercice risque d’être une galère sans-nom alors que les Pels seront potentiellement dans la course aux Playoffs. Warriors, Nuggets, Clippers (deux fois), Grizzlies, Wolves, toutes ces équipes affronteront NOLA entre le 25 mars et le 9 avril.

# Plus long road-trip : 5 matchs mi-janvier, les volatiles s’en tirent plutôt bien.

# Plus longue session maison : 6, du 10 au 21 novembre, mais ça sent un peu le traquenard.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 11, merci Zion.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, encore un qui s’en sort bien.

# Matchs à horaires français pour les Pelicans :

30/10 chez les Clippers (20h)

04/12 vs Nuggets (21h30)

11/12 vs Suns (21h30)

16/01 à Cleveland (21h)

22/01 à Miami (21h30)

09/04 à Minnesota (21h30)

# Quelques affiches à retenir : ici, le choix n’est pas bien compliqué, puisque toute la planète basket attend la même chose : les retrouvailles de Zion Williamson avec les parquets. Sortez votre agenda TrashTalk et notez bien, ce sera le 19 octobre chez les Nets. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce sera également l’occasion de revoir Ben Simmons sur un terrain de basket. On vous avait dit de bien noter. Autre chose dont on a hâte, le retour du duel Jose Alvardo contre Chris Paul. Le piqueur de ballon le plus rapide de l’Ouest retrouvera le Point God le 28 octobre et les 9, 11 et 17 décembre. Ça fait quand même beaucoup d’occasions pour chourave des ballons ça. Allez, petite dernière pour la route, il faudra être particulièrement attentifs aux matchs des Pels entre le 19 octobre et le 5 novembre, puisque les rencontres s’annoncent bien compliquées (Phoenix, Dallas, Lakers, Clippers, Golden State entre autres).