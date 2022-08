Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des New York Knicks.

Bing ! Bong ! Comme toutes les autres franchises de la Ligue, le calendrier de la saison 2022-23 des Knicks vient de nous tomber dans les mains, avec comme chaque année des particularités bien new-yorkaises qui foutent le seum à pas mal de fanbases adverses. Mais de quoi parle-t-on ici ? Eh bien par exemple d’avoir l’opportunité de jouer au Christmas Day malgré un exercice 2021-22 dégueulasse, d’être l’équipe avec le plus de rencontres à heure française (13) mais à l’inverse parmi celles qui joueront le moins de back-to-backs l’année prochaine (12), et enfin d’éviter les road-trips à rallonge et à répétition. Mais est-ce que ça veut forcément dire que le calendrier est clément envers les Knicks ? Pas vraiment.

Déjà, lorsque vous faites partie de la division Atlantique, vous devez vous taper Boston, Philly, Brooklyn et Toronto à quatre reprises chacun, soit déjà quasiment 20% du temps cette saison. Ouais, ça pique. Dès la reprise, New York sera d’ailleurs mis à rude épreuve en allant se faire charcuter à Memphis pour son tout premier match, avant d’enchaîner avec une bonne dizaine de déplacements sur trois longues semaines. Ajoutez à cela un petit enchaînement Nuggets-Warriors-Suns durant votre road-trip à l’Ouest (mi-novembre), puis un mois assez flippant de la mi-janvier jusqu’au All-Star Break, et vous obtenez une campagne en dents de scie qui mettra R.J. Barrett et ses copains à rude épreuve. L’avantage ? Une fin de saison plus qu’abordable où, dans la course aux Playoffs, New York devra arriver bien placée pour espérer décrocher sa place.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 15 novembre au 21 novembre, soit deux back-to-backs et pas que contre des manches, va falloir serrer les dents.

# Plus longue session maison : 4 matchs à trois reprises début décembre, fin décembre et début février, important de rester au chaud en hiver.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 13, merci le MSG.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, t’as raison Adam, va pas trop nous les brusquer ils risqueraient de rater leur saison.

# Matchs à horaires français pour les Knicks :

30/10 @ CLE (23h)

13/11 vs OKC (18h)

20/11 @ PHX (21h30)

03/12 vs DAL (18h30)

18/12 @ IND (23h)

25/12 vs PHI (18h)

02/01 vs PHX (21h)

15/01 @ DET (19h)

16/01 vs TOR (21h)

28/01 @ BK (23h30)

11/03 @ LAC (22h)

18/03 vs DEN (18h)

09/04 vs IND (19h)

# Quelques affiches à retenir : ce qui est bien avec les Knicks, c’est que chaque match peut devenir une affiche, ou un flop total. Bon, après, on a quand même quelques valeurs sûres. Tiens au hasard, les rencontres face aux Hawks avec le retour de Trae Young au Madison Square Garden les 2 novembre et 7 décembre. En parlant de retour, on surveillera bien évidemment les matchs de Jalen Brunson face aux Mavs le 3 décembre à New York et surtout le 27 décembre à Dallas. N’oubliez pas non plus de noter que deux jours plus tôt, Vavane et compagnie affronteront Philadelphie à 18h heure française en ouverture du Christmas Day. Un petit derby Knicks – Nets le 28 janvier à l’occasion de la Rivals Week ? On prend aussi, tout comme les duels Fournier – Gobert les 7 novembre et 20 mars prochains. Là, votre agenda doit être bien rempli normalement.