Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Oklahoma City Thunder !

Mené par Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder dispose de l’effectif le plus jeune de la NBA en moyenne d’âge, et va devoir continuer son apprentissage match après match. Bon, soyons clairs, OKC risque de prendre deux-trois fessées, mais rien n’est mieux que de jouer pour progresser. Et puis y’a quand même du talent dans ce groupe en plus de SGA, on pense notamment à la pépite Josh Giddey, au deuxième choix de la Draft Chet Holmgren ou encore notre jeune Frenchie Ousmane Dieng. Pour savoir à quelle sauce la franchise de l’éclair va être mangée, allons faire un tour du calendrier, qui vient tout juste de tomber (ça fait beaucoup trop de rimes en ‘é’).

Dans l’Oklahoma, va falloir serrer les fesses dès le début de saison. Ouverture face à Minnesota, puis enchaînement Denver, re-Minnesota, deux fois les Clippers et enfin Dallas, vous aussi vous le voyez venir le bilan de 0-5 ? Allez, un petit match contre Orlando permettra peut-être de débloquer le compteur victoire, qui ne devrait encore une fois pas monter très haut cette saison. Globalement, le Thunder ne sera quasiment jamais favori donc difficile de considérer le calendrier autrement que compliqué. La fin de saison s’annonce d’ailleurs aussi tendax que le début puisque sur ses quatre derniers matchs, OKC va se farcir Phoenix, Golden State et Memphis. L’avantage ? Le tank sera déjà sorti depuis longtemps à ce moment-là.

# Plus long road-trip : 5 matchs entre le 3 et le 12 décembre, et possiblement aucune victoire.

# Plus longue session maison : 7, du 14 au 27 décembre, Noël bien au chaud à la maison.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1 seul contre Orlando, tema la purge.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, on est dans la fourchette basse.

# Matchs à horaires français pour le Thunder :

13/11 à New York (18h)

19/03 vs Phoenix (20h30)

09/04 vs Memphis (21h30)

# Quelques affiches à retenir : globalement, il faudra se focus sur les duels entre nullards. Les matchs contre Detroit (7 novembre, 29 mars), Houston (26 novembre, 1er février, 4 février et 15 février) ou encore San Antonio (30 novembre, 27 décembre et 12 mars) sont par exemple à la portée du Thunder. Mention spéciale aux oppositions face aux Rockets, dans la plus belle rivalité de bas de tableau all-time et caractérisée par le duel de rookies Jabari Smith Jr. – Chet Holmgren. En parlant de duel de rookies, il faudra aussi être devant sa télé pour les confrontations entre Holmgren et Paolo Banchero (Magic), ce sera le 1er novembre et le 4 janvier. Enfin, on surveillera aussi le retour dans l’Oklahoma de l’ancien héros local Russell Westbrook le 1er mars.