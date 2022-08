Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Orlando Magic !

Alors les fans d’Orlando, ça fait combien d’années que vous n’avez pas été aussi excités à l’idée que votre saison commence ? Certes, l’objectif n’est pas encore d’accrocher les Playoffs, mais ce Magic a très envie d’assister aux débuts du numéro un de la Draft 2022 : Paolo Banchero. À part ça ? Le développement des autres pépites de l’équipe (Franz Wagner, Jalen Suggs…) sera intéressant à suivre, mais l’équipe floridienne ne vise pas grand-chose en matière de résultat. Pas question d’ignorer pour autant le calendrier pour la prochaine campagne, car « on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ». On espère seulement que vous avez une bonne connexion Internet parce qu’avec seulement un match en antenne nationale et cinq à heures françaises, vous risquez de ne pas beaucoup voir Cole Anthony et compagnie cette année.

Côté adversité, on aura rarement vu un programme aussi… homogène. C’est bien simple, il est quasi impossible de dégager un mois plus dur qu’un autre tant les rencontres du Magic alterneront régulièrement entre 4-5 adversaires bien au-dessus et 1-2 plus abordables. Bon ok ceci n’est vrai que si on enlève les trois horribles semaines qui attendent Orlando du 25 novembre au 19 décembre avec Atlanta trois fois, Toronto trois fois, Boston deux fois, Philadelphie deux fois, Milwaukee, Brooklyn, Cleveland et les Clippers. D’ailleurs, on peut noter que le Magic est l’une des franchises qui réalisera le plus de matchs consécutifs (deux d’affilée) face à la même équipe, puisque cela leur arrivera à six reprises cette saison. Par contre, pour ce qui est des back-to-backs, les copains de Mickey ne seront pas plus sollicités que cela, eux qui ne devront s’y coller que 13 fois dans l’année.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 7 janvier au 15 janvier, entamé face à Golden State et conclu face à Denver… mais avec Sacramento, Portland et Utah au milieu. Ça c’est de l’ascenseur émotionnel.

# Plus longue session maison : 7 matchs du 3 novembre au 16 novembre, alors ça on l’avait pas vu venir.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 1, bah oui mais logique aussi.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, bon tirage.

# Matchs à horaires français pour le Magic :

05/11 vs Kings (22h)

18/12 à Boston (21h)

05/02 à Charlotte (19h)

18/03 aux Clippers (20h)

09/04 à Miami (19h)

# Quelques affiches à retenir : le Magic ne jouera pas au Christmas Day, n’est pas inclus dans la Rivals Week et n’a pas de match-up particulièrement attendue cette saison. Hormis la reprise face à Detroit le 19 octobre, on ne sait donc pas trop quoi vous conseiller… Ah mais si bien sûr ! Paolo Banchero vs Dejounte Murray ? Rendez-vous dès le 21 octobre à Atlanta pour la première édition du bar-fight entre les deux pépites qui se sont chamaillées cet été, puis le 30 novembre pour l’épisode 2, le 14 décembre pour le troisième opus et le 19 décembre pour le quatrième volet. Et puis quitte à rester sur le rookie, autant vous pousser à noter les dates du 1er novembre et 4 janvier où Paolo affrontera Chet Holmgren, les 7 novembre et 21 décembre face à Jabari Smith Jr., ou encore les 5 novembre et 9 janvier face à Keegan Murray. Heureusement que l’Italien est là quand même.