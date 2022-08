Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Philadelphia 76ers !

Et si c’était enfin l’année de Philadelphie ? Malgré un Joel Embiid en mode en MVP, les Sixers ont encore échoué aux portes des Finales de Conférence l’an passé mais ils vont revenir avec des ambitions plus grandes que jamais. Philly peut toujours s’appuyer sur la même base qu’en 2021-22 et a en plus ajouté quelques renforts intéressants, à l’image de P.J. Tucker. Bon, pas de secret, pour espérer aller encore plus loin la saison prochaine il va falloir compter sur un James Harden en forme et un Jojo Embiid épargné par les blessures. Sur le papier, le one-two punch peut faire mal. Mais avant de se projeter aussi loin, observons un peu ce qui attend Philadelphie d’un point de vue calendrier.

Allez boom, deux gros chocs dans les dents pour commencer. Boston en ouverture, puis Milwaukee juste derrière, le retard à l’allumage est interdit. Heureusement, les rencontres face à San Antonio et Indiana permettront de souffler un peu par la suite. Globalement, c’est d’ailleurs toute la première partie de saison – très abordable – qui devrait permettre à Philadelphie d’engranger des victoires. En fait non, on va la refaire. Globalement, c’est toute la première partie de saison qui DOIT impérativement permettre à Philly de gagner. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le calendrier devient une dinguerie monumentale à partir du All-Star Break. Sur leurs 25 derniers matchs, les Sixers enchaînent les tops teams et les équipes reloues, avec peu de répit entre-temps. Visez plutôt : Memphis, Miami trois fois, Dallas deux fois, Milwaukee deux fois, Minnesota, Cleveland, Chicago deux fois, Golden State, Phoenix, Denver, Toronto, Boston deux fois, Atlanta, et Brooklyn pour terminer. Hyper violent avant les Playoffs, alors attention à la fatigue.

# Plus long road-trip : 5 matchs, deux fois. Mi-janvier et début mars.

# Plus longue session maison : 7 matchs, du 9 décembre jusqu’au 23.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 23, ça commence à faire un beau paquet.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13 comme l’ancien numéro du barbu de Philly.

# Matchs à horaires français pour les Sixers :

25/12 à New York (18h)

08/01 à Detroit (21h)

28/01 vs Nuggets (21h)

12/03 vs Washington (23h)

09/04 à Brooklyn (19h)

# Quelques affiches à retenir : bien évidemment qu’on a tous envie de voir le retour de Ben Simmons dans la ville de l’amour fraternel. Bonne nouvelle, ce sera le 22 novembre soit assez tôt dans la saison. Important aussi de toujours avoir un œil sur les rencontres Embiid vs Jokic, programmées pour le 28 janvier et le 27 mars. Toujours sympathiques à suivre également, les rencontres avec les Bucks de Giannis (20 octobre, 18 novembre, 4 mars et 2 avril), qui sont des must-see. Tout comme les affrontements face aux Celtics, prévus le 18 octobre pour l’Opening Night, le 8 et le 25 février ainsi que le 4 avril. Enfin et pour terminer – dans tous les sens du terme d’ailleurs – il ne faudra pas manquer l’ensemble de la fin de saison XXL évoquée plus haut.