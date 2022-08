Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2022-23 est enfin tombé ! Avec un décollage prévu le mardi 18 octobre 2022 et un atterrissage annoncé le 10 avril 2023, l’heure est venue de préparer ses valises et checker ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Phoenix Suns !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2022-23 !! ⭐️ De retour dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2022 ! 😍 🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances FONCEZ ! DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️ ➡️ https://t.co/1BK8Aaky4D pic.twitter.com/0kfFbiqxvP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2022

On ne voudrait pas paraître trop impatient, mais les Suns ont une pression particulière sur leurs épaules cette année. Alors que la situation de Deandre Ayton n’est réglée que sur le plan contractuel et que Chris Paul vient de passer les 37 ans, Phoenix a peut-être manqué sa plus belle fenêtre de tir en 2021. M’enfin, rien ne sert de ressasser le passé, concentrons-nous plutôt sur le présent et même l’avenir, puisque nous pouvons d’ores et déjà l’étudier à l’aide du calendrier des Soleils pour la saison 2022-23. Soyons clairs : les hommes de Monty Williams doivent cartonner dès le début de saison. Même si le premier match face à Dallas ne fera pas resurgir que des bons souvenirs — Adam Silver est un démon — et que Clippers et Warriors seront évidemment loin d’être des victoires acquises, les Suns ont l’interdiction de perdre face à New Orleans, Minnesota, Houston et Portland (trois fois !).

Car un enchaînement aussi « simple » n’arrivera pas si souvent dans la saison de Phoenix, dont le calendrier est d’une homogénéité rare quant à la répartition des adversaires plus ou moins forts. Ce qui est en revanche très visible, c’est le nombre de road-trips de minimum 4 matchs prévus pour Booker et compagnie : six. Oui oui, c’est énorme, et c’est le genre de détails qui peut peser à la longue si les Suns ne parviennent pas à dérouler on the road. Heureusement, seuls 12 back-to-backs sont prévus pour la franchise de l’Arizona, ce qui leur permettra de bien souffler, tout comme lors de la fin du mois de novembre et début décembre, qui peut être considéré comme le stretch le plus « tranquille » de la saison des Cactus. Au fait, les garçons joueront à huit reprises aux heures françaises, et ça c’est un bonne nouvelle pour nous.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 25 décembre au 4 janvier, Adam Silver est éclaté en cadeau de Noël visiblement.

# Plus longue session maison : 6 matchs du 25 octobre au 5 novembre, vraiment aucune excuse pour mal démarrer la saison.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 22, rien de scandaleux.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 12, le genre d’avantage dont il va falloir tirer profit.

# Matchs à horaires français pour les Suns :

20/11 vs Knicks (21h30)

04/12 à San Antonio (22h)

11/12 à New Orleans (21h30)

02/01 à New York (21h)

26/02 à Milwaukee (19h)

05/03 à Dallas (19h)

19/03 à Oklahoma City (20h30)

09/04 vs Clippers (21h30)

# Quelques affiches à retenir : l’avantage avec les Suns, c’est qu’on a de quoi faire en matière de belles affiches. Forcément, la réception des Mavs de Luka Doncic pour le premier match de la saison le 19 octobre est un must see qui risque de bien nous faire kiffer après la série complètement dingue proposée par les deux franchises en mai dernier. Quatre jours plus tard sera d’ailleurs l’occasion de voir Chris Paul de retour à Los Angeles face aux Clippers, et impossible de ne pas être debout à 4h30 du mat’ lors du Christmas Day pour voir un autre remake, cette fois-ci des Playoffs 2021, entre Suns et Nuggets. On ne dira évidemment pas non aux quatre confrontations entre Phoenix et Golden State les 25 octobre, 16 novembre, 10 janvier et 13 mars prochains. Enfin, pour ceux qui aiment VRAIMENT le sang, sachez que Mavs et Suns se retrouveront le 26 janvier à l’occasion de la Rivals Week, lancée cette année par la NBA ou encore le 5 mars à 19h heure française. Bref, beau programme en perspective dans l’Arizona, par contre on valide pas du tout la vidéo officielle cringe de présentation du calendrier.