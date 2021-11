Chris Paul, la longévité d’un C15 avec un V12 sous le capot : meilleur passeur et meilleur intercepteur de la Ligue… à 36 ans ?

Chris Paul est actuellement leader de la Ligue au niveau des interceptions et des passes décisives. Une sacrée performance pour un véhicule âgé de 36 ans : la carrosserie prend de l’âge, mais le rendement du Point God est toujours aussi important. Tiens, c’est sans doute son pote LeBron qui lui a montré la fontaine de Jouvence.

Elle est facile, elle est attendue, alors on va la faire tout de suite : oui, comme le vin Chris Paul semble se bonifier avec l’âge ou du moins, le meneur des Suns ne perd pas de sa saveur. La preuve en statistiques, il est celui qui distille le plus d’offrandes et carotte un max de cuirs : 10,4 par match et 2,8 ballons dérobés chaque soir. Voler à ses ennemis pour offrir à ses coéquipiers, ça nous rappelle une histoire. En 13 rencontres cette saison, CP3 pose des moyennes de 14,2 points, 4,3 rebonds, 10,4 assists et 2,8 steals, tout simplement diabolique pour un joueur qui a 36 balais. Ce n’est que le début de saison, on ne va pas s’emballer mais c’est tellement propre qu’il faut le souligner. Pour retrouver de telles statistiques au niveau des interceptions et des offrandes, il faut remonter à la saison 2013-14 de Chris Paule. Le pote de Rajon Rondo a alors 27 ans et il porte le maillot des Clippers, c’est l’époque de Lob City, LeBron joue toujours au Heat, Evan Fournier a de beaux cheveux… et CP3 tourne alors à 10,7 assists et 2,5 steals par match. Une autre époque assurément, huit ans plus tard tout a bien changé mais Chris Paul lui est toujours là, toujours aussi vicieux et malin. Ce n’est en tout cas pas Usman Garuba qui vous dira le contraire…

POINT GOD THROUGH THE LEGS 😳 pic.twitter.com/Qbk2BdLd9l — Phoenix Suns (@Suns) November 15, 2021

Le jeu de CP3 a forcément évolué avec l’âge mais le bonhomme sait toujours faire ce qu’il fait de mieux (logique direz-vous, même si Blake Griffin ne sait plus faire ce qu’il fait de mieux), à savoir mettre ses points et huiler les rouages de son équipe à grandes doses d’offrandes. Rappelons aussi que l’ancien meneur de Houston est sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire depuis peu. Son début de saison s’inscrit dans la continuité du dernier exercice, il ne tire pas sur la corde et se met en route sans forcer son talent. Le Point God s’appuie sur son shoot à mi-distance pour trouver la mire sans s’user. Combinez une santé de fer, du leadership, du shoot, de la défense et un QI basket hors du commun… et vous obtenez la recette de longévité de CP3. Le climat aride de l’Arizona ne convient pas à tout le monde mais il semble donner une seconde jeunesse à celui qui a quitté les Hornets il y a dix piges. La seule question est de savoir si la vieille machine va pouvoir tenir le coup toute la saison. Rappelons que CP3 et ses Cactus sont allés jusqu’aux Finals NBA l’année dernière, un duel qu’ils ont perdu alors forcément ça laisse des traces physiques et mentales. Après un démarrage poussif les Suns déroulent depuis une dizaine de matchs, c’est simple ils sont sur une série de huit victoires de suite. En bref, 9 victoires et 3 défaites au compteur, la deuxième place de la Conférence Ouest dans la besace, CP3 qui joue sa meilleure partition, les Suns déroulent et tout le monde est content au pays des Cactus.

La longévité d’un C15 ou la résistance d’un cactus, c’est vous qui voyez mais CP3 fait encore des merveilles à 36 piges. Une seule question demeure, Chris Paul pourra-t-il continuer d’afficher de telles stats tout au long de la saison pour porter les Suns ? Peu importe, son objectif est tout autre (petit indice ça se fabrique chez un bijoutier).

