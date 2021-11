Chris Paul sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire : 18 caviars face aux Pels, décidément CP3 est comme le bon vin

Voir Chris Paul grimper sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire faisait partie des milestones attendus en cette saison anniversaire, et le Point God n’aura pas traîné pour se saisir de l’échelle. Meilleur passeur de la Ligue depuis le début de saison, 18 passes cette nuit face aux Pelicans de son ancien assistant coach et zou, Mark Jackson et Steve Nash dans le rétro. C’est facile la vie hein.

Chris Paul est une légende vivante de la NBA moderne c’est un fait, et plus les jours passent plus les chiffres sont là pour appuyer ce constat. Cette nuit ? Un palier de plus a été franchi et pas n’importe lequel, puisque face aux Pels Chrissou a donc offert sa 10 346ème offrande, pour la punchline ça fait 10 043 de plus qu’Hassan Whiteside, faisant de lui l’officiel troisième meilleur passeur de l’histoire derrière Jason Kidd et l’intouchable comptable John Stockton. 17 saisons à distribuer les cadeaux et Chris Paul n’a en tout cas pas l’air de vouloir ralentir la cadence puisque sa moyenne de 11,8 passes après six matchs est tout simplement… la meilleure de sa carrière, même si sur la longueur de la régulière ce chiffre devrait logiquement baisser, bouh la honte.

L’histoire retiendra que c’est sur un caviar pour Jae Crowder que CP3 a gravi la marche et que c’est Frank Kaminsky qui aura hérité du 18ème cadeau du meneur cette nuit, sa plus grosse marque à la passe depuis 2017, mais l’histoire valide surtout une fois de plus la greatness de l’ancien meneur des Hornets, des Clippers, des Rockets et du Thunder parmi la crème de la crème Chantilly des meneurs all-time, parfait timing puisque l’on vous rappelle qu’une vidéo toute sympathique est sortie sur TrashTalk il y a deux jours. Magic Johnson avait été passé récemment, le spécialiste Mark Jackson et le double-MVP Steve Nash le regardent désormais s’enfuir, et pour aller toper Jason Kidd il faudra au chef d’orchestre des Suns environ… trois saisons à 9 passes de moyenne alors que le record de John Stockton ne tombera probablement pas avant 2095. Ca parait beaucoup pour la deuxième place mais on sait le coquin endurant alors pourquoi pas, et quoiqu’il en soit la place de Chris Paul tout en haut de la hiérarchie des meneurs NBA est validée depuis un bail.

36 piges, 37 en mai prochain, le boug est riche, souriant, et continue d’aligner les masterclass dans la grande distribution. Que peut-il bien manquer à Chris Paul pour parfaire une carrière qui l’est presque ? Ca commence par ba et ça finit par gue, mais ça c’est une autre histoire.