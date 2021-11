NBA Top 10 du jour : Jalen Green a voulu taper dans l’œil de LeBron James, mission presque réussie

C’est l’heure du traditionnel NBA Top 10 du jour, et aujourd’hui place à un vrai choc des générations entre la jeune garde des Rockets et… un vieux chauve qui continue de matraquer tout le monde à bientôt 37 balais.

Jalen Green a fait tout ce qu’il pouvait pour montrer à LeBron James qu’il existait, et très franchement il s’est plutôt bien débrouillé.

Elfrid Payton apparait en 2021 dans un Top 10, et ce bout de phrase se suffit çà lui-même.

Rudy Gobert continue sa saison parfaite. 20 rebonds encore face aux Kings, et cette énorme crêpe Suzette sur le pauvre Richaun Holmes.

LeBron James, Anthony Davis et Carmelo Anthony se sont pointés en contre-attaque et Alperen Sengun regrette sans doute de ne pas avoir eu le temps de prendre une photo.

Jalen Brunson a fait danser Caleb Martin et si vous avez bu hier vous avez peut-être confondu avec une danse entre Fabrice Eboué et Evan Fournier.

Chris Paul a lâché 18 caviars hier, il est même devenu le troisième meilleur passeur de l’histoire, et Cam Johnson fait partie des petits chanceux à en avoir profité.

Giannis Antetokounmpo en attaque sur Isaiah Stewart, le basket c’est quand même vachement plus facile quand tous vos membres sont deux fois plus longs que la moyenne des humains.

Et en parlant de longueur, on en parle de celle des bras de JaVale McGee ?!?

Si vous vous mangez un bus ce matin en traversant la route sans regarder, sachez que Kevin Porter Jr. a connu la même mésaventure cette nuit face à LeBron James.

Jaxson Hayes hérite de la première place du Top 10, ce qui devrait le faire tweeter aujourd’hui qu’il mérite d’être All-Star.

Elfrid Payton et Jaxson Hayes héros de ce Top 10, enfin surtout pour leurs familles. Ici on retiendra surtout la nouvelle démo d’un ancien combattant toujours fringant et les élasto-bars de quelques freaks incroyables. NBA, where inhuman things happens.