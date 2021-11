Les Suns montent en température : cinquième victoire de suite, Devin Booker et Chris Paul tout en gestion, la machine est lancée

Les Suns ont ramené à Phoenix une cinquième victoire d’affilée cette nuit, une série qui risque de lancer définitivement la saison des troupes de Monty Williams. Devin Booker et CP3 qui ronronnent, les seconds couteaux qui s’arrachent, les prochains obstacles sur la route de Phoenix… On fait le tour, on fait le tri !

Les Suns ont été l’une des équipes les plus dominantes de la Ligue l’an passé : de l’attaque, de la défense, des muscles, une deuxième place à l’Ouest et une finale NBA perdue contre Giannis et ses Bucks. Malgré ce statut, le début de saison des protégés de Monty Williams ne s’inscrivait pas tout à fait dans la droite lignée de ces performances avec trois défaites en quatre matchs. Oui mais voilà, depuis la défaite contre les Kings le 28 octobre, les Suns ont enchaîné cinq victoires de rang. Une belle forme qui fait « un peu oublier » ce qui se passe en coulisses. Dernier succès en date : cette nuit contre les Kings. À Sacramento, ce n’est ni CP3, ni Devin Booker, mais bien Cameron Payne qui s’est occupé de tout : 24 points, 4 rebonds et 3 assists en 22 minutes pour celui qui rêve de faire Danse avec les Stars. Un gros match pour le meneur de poche et une victoire 109-104 pour Phoenix. Globalement c’est mérité tant les Suns ont dominé la rencontre, même si le money time a donné de sacrées sueurs froides aux fans (28-11 pour les Kings dans le dernier quart-temps). Une victoire qui résume le début de saison des Cactus : les deux têtes d’affiche se chauffent doucement tandis que la second unit se montre à l’image de Cameron Payne et Mikal Bridges. Evidemment, le Point God et D-Book sortent du chapeau pour prendre les choses en main quand la situation se corse. Le fan des Kardashian tourne à 23,8 points tandis que le pote de LeBron pose tranquillou 13,2 pions et 11,3 assists chaque soir. Tous ces éléments orchestrés par la baguette de Monty Williams ont permis de battre successivement les Cavs, les Pelicans, les Rockets, les Hawks et donc les Kings.

SUNS WIN!

SUNS WIN! — Phoenix Suns (@Suns) November 9, 2021

Si on était dans 2K, le président demanderait sûrement de pousser cette série à dix victoires. Un objectif toujours délicat mais possible pour les coéquipiers de Cameron Payne. Sur les cinq prochains matchs, ils se déplaceront d’abord chez le fantôme de Damian Lillard le 11 novembre, puis dans l’antre des Grizzlies le 13, avant de visiter le centre spatial de Houston le 15. Retour à la maison dès le lendemain pour affronter Karl-Anthony Towns et sa meute dans l’Arizona, avant d’accueillir Luka Doncic pour une double confrontation. On résume ? Trois adversaires raisonnables mais aussi le troisième et le cinquième à l’Ouest, de quoi tester cette bonne dynamique. La suite, elle ne sera pas facile non plus. Après s’être coltiné Nikola Jokic (s’il n’est pas suspendu), les Cactus entameront un road trip de 4 rencontres dont un back-to-back contre les Knicks et les Nets avant de recevoir… les Warriors. D’ici là, il va s’en passer des choses c’est certain, mais la machine des Suns semble bel et bien lancée et ça pourrait faire mal. Du côté de l’infirmerie, Phoenix doit toujours faire sans Dario Saric qui se remet d’une rupture des ligaments croisés mais aussi sans Deandre Ayton, qui a subi un choc à la jambe face aux Cavs il y a quelques jours. Pas d’inquiétude néanmoins pour le géant qui devrait revenir d’ici peu pour apporter sa pierre à l’édifice. Sur le terrain, au moins, les nouvelles sont bonnes dans le désert.

Après un retard à l’allumage, les Suns ont mis les gaz depuis quelques jours. Résultat ? Une série de cinq victoires de suite et des automatismes retrouvés. La franchise de l’Arizona va encore monter en puissance dans les semaines à venir et on a déjà hâte de voir tout ce beau monde en symbiose autour de ses leaders. Attention ça pique !

Source Texte : Phoenix Suns.