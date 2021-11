La saison NCAA 2021-22 commence ce mardi 9 novembre : voici 10 bonnes raisons pour se mettre au basket universitaire cette année

Il y a tout juste trois semaines, la saison régulière NBA 2021-22 faisait ses grands débuts. Aujourd’hui, mardi 9 novembre, c’est la saison universitaire qui va officiellement débuter. L’occasion pour ceux qui n’ont pas l’habitude de suivre le basket NCAA de s’y mettre sérieusement. Et si vous faites partie du lot, voici dix bonnes raisons de garder au moins un œil sur ce qui se passe chez les jeunots cette année.

Parce que ça vous permettra de mieux réussir votre bracket à la March Madness (et peut-être de devenir riche)

Chaque année, quand on arrive au mois de mars, le basket universitaire prend les devants dans le paysage du sport américain avec la fameuse March Madness, qui correspond au tournoi final de la saison NCAA et qui apporte toujours énormément d’émotions à travers son format de matchs à élimination directe. Mais avant cette Folie de Mars, il y a une saison régulière qui se joue et qui permet accessoirement de voir les forces en présence. Et ça, c’est plutôt pratique quand il s’agit de remplir son bracket au moment du tournoi final. Au lieu de pronostiquer à l’aveugle ou de miser sur le favori à chaque fois, vous serez un vrai connaisseur et vous aurez ainsi plus de chances de gagner un million de dollars par an de la part du milliardaire Warren Buffett.

Parce que les chaudes ambiances NCAA sont de retour

Clairement, l’une des raisons pour lesquelles on kiffe la NCAA, c’est l’atmosphère qui entoure les matchs, en particulier les grosses rencontres entre rivaux dans des arènes gonflées à bloc. Avec la student section, qui correspond en gros à un groupe de supporters composés d’étudiants souvent très bruyants mais aussi de la fanfare de l’université, l’ambiance est garantie dans les salles… sauf en période de COVID évidemment. Mais après une saison marquée par de nombreuses restrictions sanitaires et où ça sonnait forcément creux, on devrait pouvoir regoûter aux chaudes ambiances NCAA cette année, un peu comme en NBA où le public est de retour grâce au vaccin et autre pass sanitaire.

35,642 strong in the Carrier Dome! 🍊@Cuse_MBB set a new record for the largest on-campus crowd in college basketball history!pic.twitter.com/CQn06cjw2s — NCAA March Madness (@marchmadness) February 24, 2019

Parce que la passion avec laquelle jouent les jeunots est rafraîchissante

Faut l’avouer, la saison régulière NBA, c’est pas la folie tous les soirs. Avec 82 matchs au total, elle est très longue et l’intensité a tendance à varier pas mal de match en match. En NCAA, ça joue une trentaine de matchs par an avant la March Madness, et chaque rencontre est donc importante. Importante surtout pour les jeunots, qui donnent parfois l’impression de jouer leur vie sur le parquet. Entre ceux qui veulent taper dans l’œil des scouts en vue de la Draft, et ceux qui n’ont pas forcément d’avenir dans le basket pro mais qui veulent profiter au maximum de leurs années universitaires, l’énergie est toujours au rendez-vous chez ces gamins arborant fièrement les couleurs de leur université.

Parce qu’il y a Chet Holmgren et Emoni Bates qui débarquent

Ce sont deux noms qu’on entend pas mal. Et pour cause, ils font partie de ces prospects cinq étoiles qui pourraient un jour dominer la NBA. À notre gauche, Chet Holmgren, favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2022 et évoluant désormais sous les couleurs de l’université de Gonzaga, finaliste la saison dernière. Si vous voulez des précisions sur le profil du bonhomme, il suffit de cliquer ici mais sachez qu’on parle d’une licorne 3.0 au potentiel assez immense. À notre droite, on a Emoni Bates, l’un des favoris pour faire partie des premiers choix de la Draft NBA 2023 avec un certain Victor Wembanyama. Souvent comparé à Mister Kevin Durant, Bates va lui défendre les couleurs d’une équipe de Memphis bien blindée, et coachée par un certain Penny Hardaway. Hâte de voir ce que ces deux-là vont nous proposer au cours de leur première saison universitaire.

The first official intro for Emoni Bates pic.twitter.com/z69dtHyhEg — Devin Walker (@Devin_Walker2) October 31, 2021

Parce que ça vous permettra de vous pointer à la Draft NBA 2022 dans le costume de connaisseur

On ne va pas se mentir, le plus souvent, on commence véritablement à s’intéresser aux jeunes universitaires quand la Draft NBA approche. C’est à ce moment-là qu’on en apprend un peu plus sur le potentiel des différents prospects et qu’on essaye de voir lesquels ont vraiment le niveau pour s’imposer dans la Grande Ligue. Mais pourquoi ne pas prendre les devants cette année et suivre la NCAA de plus près histoire de débarquer avec le max de connaissances à la prochaine Draft ? Pas besoin de mater 50 profils sur YouTube en juin prochain (sauf ceux de TrashTalk évidemment) pour se faire une idée du potentiel des jeunots, vous saurez déjà tout. Et ça c’est beau gosse quand même.

Parce qu’il y a des Frenchies

Bah oui, en NCAA aussi y’a des Français, pas qu’en NBA. Si vous voulez la liste des joueurs qui défendront les couleurs bleu-blanc-rouge au pays de l’Oncle Sam cette saison, il suffit de faire un tour sur RealGM mais voici déjà quelques noms que vous pouvez retenir : Alexis Yetna (Seton Hall), Josh Mballa (Buffalo), Eddy Kayouloud (Central Arkansas), Daniel Batcho et Clarence Nadolny (Texas Tech), Yvan Ouedraogo (Grand Canyon), Maxime Raynaud (Stanford) ou encore Moussa Diabaté (Michigan). On doute que l’un d’entre eux connaisse le même parcours qu’un Joël Ayayi la saison dernière (finaliste NCAA avec Gonzaga) mais il sera intéressant de suivre leur aventure universitaire.

Parce que c’est la dernière saison de Coach K

Mike Krzyzewski est un monument de la NCAA. Non, rectification, Mike Krzyzewski est un monument du basket US, et il va très bientôt s’arrêter. Le légendaire coach de Duke – recordman du nombre de victoires en NCAA, cinq fois champion universitaire et triple champion olympique à la tête de Team USA (2008, 2012, 2016, et double champion du monde en 2010 et 2014) – va effectivement vivre la dernière saison de sa magnifique carrière, à bientôt 75 ans et après quatre décennies sur le banc des Blue Devils. Coach K a annoncé sa future retraite en juin dernier, et sera remplacé par son associé Jon Scheyer à partir de la saison 2022-23. On assistera donc à une véritable tournée d’adieu, une tournée qui devrait être remplie d’hommages et de cadeaux.

One last ride 😈 Catch Coach K's retirement press conference today at 11:30 AM ET on ACCN 📺 (via @Stephen0choa)pic.twitter.com/u6andXTVWw — ACC Network (@accnetwork) June 3, 2021

Parce que ça vous permettra de mieux comprendre la série « Last Chance U »

Série à succès sur Netflix, « Last Chance U » nous plonge dans le quotidien de l’équipe de basket de l’université d’East Los Angeles, qui évolue au niveau JuCo (Junior College) et composée de joueurs talentueux certes mais qui pour une raison ou pour une autre – le plus souvent à cause d’un passé compliqué – n’ont pas réussi à intégrer le circuit de Division I universitaire. Leur objectif ? Utiliser cette opportunité à East LA comme un tremplin vers la NCAA. En vous mettant au basket universitaire cette année, vous comprendrez mieux les enjeux et les rêves qui accompagnent ces jeunots en quête de structure et d’avenir, ce qui est parfait avant la prochaine saison qui doit sortir en 2022. Et avec un peu de chance, vous pourrez peut-être apercevoir Joe Hampton (Long Beach State Beach) et Deshaun Highler (Sacramento State).

Parce qu’il n’y a jamais assez de basket dans notre vie

Raison simple, mais tellement vraie. Quand on est accro à la balle orange, on n’en a jamais assez. Bien sûr, la NBA occupe déjà bien nos nuits mais si on peut rajouter une dose de basket universitaire, pourquoi s’en priver ? Au lieu de sortir avec vos potes le samedi soir, posez-vous et matez de la NCAA. En plus y’a des matchs à des horaires raisonnables le week-end. Vous pouvez très bien regarder du basket universitaire en apéro avant d’enchaîner sur une bonne nuit NBA, franchement y’a pas mieux comme programme non ? Enfin, cela vous permettra aussi de découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles équipes, des styles de jeu différents, et certaines règles qui changent de celles adoptées en NBA. Idéal pour varier les plaisirs.

Parce que vous pouvez désormais suivre la NCAA sur beIN Sports

On en parlait hier, et c’est peut-être la raison la plus importante. Cette année, le basket universitaire sera beaucoup plus accessible pour les fans français grâce au dispositif mis en place par beIN Sports. Deux matchs par semaine, du direct et de la rediff, une vingtaine de rencontres lors de la March Madness avec le Final Four en direct et en intégralité, franchement là y’a aucune excuse !

👀 Le dispositif #NCAA Basketball sur beIN SPORTS c'est :

👉 2 matchs par semaine lors de la saison régulière

👉 20 matchs lors de la March Madness dont le Final 4 en direct et en intégralité

👉 La Finale du tournoi diffusée en direct pic.twitter.com/n1JMTvwCZ3 — NBAextra (@NBAextra) October 8, 2021

Alors, chaud pour vous y mettre ? Nous en tout cas on va la suivre cette nouvelle saison NCAA !