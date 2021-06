Mike Krzyzewski tire sa révérence après… 41 saisons sur le banc de Duke : le vénérable Coach K a besoin de souffler ? Disons qu’il l’a bien mérité

Quelques mois après le départ de Roy Williams, coach mythique de North Carolina et Kansas, c’est donc Mike Krzyzewski, aka Coach K, qui annonce sa retraite de coach. En… 41 saisons (!) sur le banc des Blue Devils, Coach K aura remporté cinq titres de champion NCAA et participé à douze Final Four. Le coach le plus victorieux de l’histoire du basket universitaire avait également eu l’occasion de coacher Team USA de 2006 à 2016, un décennat couronné par des titres continentaux, mondiaux et Olympiques. Son successeur ? Il est déjà désigné et il connait bien la maison, puisque Jon Scheyer était l’assistant de Krzyzewski depuis 2014.

N’ayons pas peur des mots, c’est un séisme qui s’est abattu sur la planète NCAA la nuit dernière. Le mythique Coach K prend donc sa retraite et se retire des bancs de facultés et, à 74 ans, le désormais ex-coach de Duke n’a pas pour plan de reprendre une autre équipe. Le timing parait naturel, tu m’étonnes, après quatre décennies de bons et loyaux services.

As @GoodmanHoops is reporting, Mike Krzyzewski plans to retire after the 2021-2022 season. Krzyzewski is finalizing a search process with university officials to name Duke’s associate head coach Jon Scheyer as the coach-in-waiting, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2021

D’après Brendan Marks de The Athletic, la fatigue ou la lassitude ne seraient en tout cas pas le facteur numéro 1 dans cette décision, puisqu’il précise ainsi que les pépites dégotées ces derniers mois pour intégrer le programme de Duke ne correspondaient pas aux attentes de Coach K sur le long terme, ce dernier préférant alors passer le flambeau à son assistant pour assurer une meilleure transition dans les années à venir. Mike Krzyzewski a notamment eu l’occasion d’annoncer la nouvelle via un communiqué et a pu réagir dans la foulée dans la presse américaine. Déclarant notamment que la continuité était la clef du succès, il nomme logiquement son assistant Jon Scheyer comme successeur.

« Je témoigne toute ma reconnaissance envers Vincent Price (Président de l’université), Kevin White (Directeur athlétique) et Nina King (successeur de Kevin White) qui ont nommé Jon Scheyer pour montrer le chemin à suivre aux élèves. Il a déjà prouvé sa valeur en tant qu’assistant coach pendant huit ans, et même en temps que joueur à mes côtés, que l’on pouvait compter sur lui pour mener à bien le projet . Jon est une étoile montante chez les coachs et Duke ne pouvait être dans de meilleures mains ». Mike Krzyzewski, au micro d’ESPN

Peut-être légèrement sur le déclin en tant que programme de basket historique, Duke n’est plus parvenu à accrocher le Elite 8 depuis son titre de champion en 2015. Au sein d’un programme toujours très attirant aux yeux des jeunes prospects, les résultats collectifs de Duke depuis 5 ans sont décevants, et on se rappelle notamment de l’armada ultra-médiatisée de la saison 2018-2019, composée de Zion Williamson, R.J. Barett et Cam Reddish mais sortie par Michigan State aux portes du sprint final.

Duke s’était imposé comme l’une des principales scènes universitaires au début des années 90, remportant ses premiers titres NCAA en 1991 et 1992, les équipes du vilain Christian Laettner et de Grant Hill permettant à mettre les projecteurs sur la ville de Durham, en Caroline du Nord. Dans les années 2000 et 2010, la faculté maintiendra son niveau de performance élevé, remportant les titres 2001, 2010 et 2015. Ayant propulsé des talents tels que Kyrie Irving, Jayson Tatum ou Brandon Ingram, Coach K peut se targuer d’être devenu l’entraineur le plus populaire de NCAA, alors que son passage remarquable sur le banc de Team USA après l’affront dela période 2002-06 a permis de voir évoluer l’une des meilleures équipes américaines de l’histoire des Jeux : la Redeem Team de 2008. La rivalité avec l’Espagne durant son mandat fera naitre des matchs FIBA d’une intensité rare, une période dorée du basket international où les titres internationaux étaient alors disputés, si si, entre les favoris américains et les outsiders espagnols.

Hall Of Famer depuis 2001, Coach K n’avait plus grand chose à prouver à la planète basket. Son bilan de 1097 victoires en NCAA, pour… 302 défaites, font largement de lui le coach le plus victorieux de l’histoire de la compétition et son record parait aujourd’hui intouchable. Sa pépinière étant également l’une des plus fructueuses de l’histoire moderne de la NBA, le Guy Roux du basket américain peut donc dormir sur ses deux oreilles concernant le futur de la fac qu’il a tant chéri. Bon vent le K.

Source : The Athletic, Bleacher/Report, ESPN