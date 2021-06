L’Équipe de France dévoile la liste des 12 joueuses sélectionnées pour l’EuroBasket 2021 : l’Espagne n’a qu’à bien se tenir

« C’est un choix très compliqué que j’ai eu à faire lors de cette préparation à l’EuroBasket Women 2021 tant les joueuses du Groupe France sont proches les unes des autres dans leur capacité à performer et dans leur motivation. Des aspects de complémentarité d’équipe ont guidé ma décision. Je tiens à remercier Aby Gaye et Marine Fauthoux pour leur investissement dans cette campagne de préparation et pour leur engagement sans faille dans le Groupe France. Il nous reste désormais quatre matches de préparation avec l’équipe finale qui disputera l’Euro, afin d’être prêtes pour le début de la compétition le 17 juin prochain. »

Avec des cadres sur chaque poste, un petit vécu commun pour beaucoup d’entre elles et énormément de talent, les Bleues ne viseront rien d’autre que l’or au Pavelló Municipal Font de Sant Lluís de Valence. A la mène, on ne présente plus la pile électrique Olivia Epoupa qui pourra compter sur deux joueuses de classe mondiale pour compléter son backcourt. Honneur à Marine Johannès sélectionnée dans le deuxième meilleur cinq d’EuroLeague cette saison et aussi bien capable de lâcher des stepbacks deux mètres derrière la ligne que d’envoyer des passes laser qui transpercent une forêt de bras pour atterrir dans les mains d’une coéquipière démarquée sous le cercle. Gabby Williams ensuite, membre de l’équipe type d’EuroLeague cette saison et DPOY de la compétition. Egalement capable de prendre feu en attaque, elle nous garantit avec Marine une domination quasiment systématique sur le poste 2. A l’intérieur, les deux vétérans, Sandrine Gruda et Helena Ciak, entoureront au mieux la jeune pépite Iliana Rupert, 19 ans, désignée meilleure jeune de la saison d’EuroLeague. N’ayons pas peur des mots, c’est une véritable Dream Team qui sera à la disposition de Coach Garnier.

Les Bleues ont pour l’instant gagné leur quatre matchs amicaux contre l’Espagne (deux fois) et l’Italie (deux fois) et achèveront leur préparation par une double confrontation face à la Suède vendredi et samedi. Ensuite, on les retrouvera le jeudi 17 juin au Rhénus de Strasbourg pour leur entrée dans la compétition contre la Croatie, le lendemain face à la République tchèque et le dimanche pour affronter la Russie. Après un éventuel match de barrage prévu lundi et le quart de finale le mercredi 23, tout le monde s’envolera direction l’Espagne pour y disputer le dernier carré de l’EuroBasket 2021, moins d’un mois avant le début des Jeux Olympiques. En cas de succès, la France arrivera peut-être fatiguée à Tokyo mais en pleine confiance même si des changements pourraient être faits au sein du roster.

Les Bleues sont en forme et prêtes à en découdre. Avant de se mettre à rêver d’une médaille olympique, on sera derrière la France lors de l’Euro qui débutera chez nous, en Alsace, dans deux semaines. Sur le papier, l’équipe a de quoi faire peur. Il faudra confirmer tout ça sur le terrain pour décrocher un troisième titre européen.