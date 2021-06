Nike PG 5 Finals : c’est officiel, Paul George a gagné le surnom de Présomptueux P

Nouveau coloris en or pour un mec en or ? Pas forcément. Nouveau coloris en or pour un mec qui a signé un contrat en or avec Nike ? Oui, c’est mieux comme ça. La Nike PG 5 Finals est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Voici un blaze et une couleur pour le moins osés pour le numéro 13 des Chokers Clippers qui n’a pas peur d’aller vers l’inconnu. En effet, on a beau chercher dans son palmarès, toujours zéro Finales NBA à mettre au crédit de Paulochon qui n’a pas plus garanties de les atteindre cette année. Les Clippers sont mal embarqués dans leur série face à Dallas puisqu’ils sont menés trois victoires à deux par un joueur qui mériterait sûrement plus cette chaussure : Luka Doncic/Don Kicks. Aucune équipe n’a encore réussi à gagner chez elle dans cette série et l’équipe de Tyronn Lue est désormais contrainte à réaliser un sans-faute pour poursuivre son chemin dans ces Playoffs. Une nouvelle élimination précoce serait évidemment une immense déception par rapport aux attentes de Steve Ballmer, mais ne vous en faites pas, la famille de Paul George est à l’abri grâce au supermax contrat de ce dernier avec Nike pour ses signature shoes. En début d’année, l’ancien des Pacers avait lancé la cinquième édition des Nike PG, avec les Nike PG 5. Il nous a sortis beaucoup de coloris, pour les goûts de chacun, pour les introvertis, les extravertis, les gamers fans de Xbox et même les gens nés un mardi…

Cette fois-ci, Paul George a designé ses chaussures pour C-3PO avec beaucoup d’audace. On espère pour lui que cette présomption tournera au mieux, sinon ça risque de parler et reparler à nouveau dans le vestiaire du Staples Center. Si son équipe est mal équipée en ce moment avec un Marcus Morris irrégulier, un Luke Kennard qui ne joue pas et un Patrick Beverley qui ne fait finalement pas si peur ; sa chaussure elle, est très bien équipée. Sa technique reflète de son maître, afin d’assurer une fluidité, un équilibre et une élégance dans le jeu. Il y a une technologie Nike Air flexible sur toute la longueur de la semelle pour amortir les chocs, qui est cousue directement à l’empeigne pour plus de légèreté et un amorti souple et dynamique en-dessous du pied. Eh oui, il a bien besoin de ça Paulo pour crosser un Kristaps Porzingis. Ce cross est évidemment plus pratique grâce à une semelle à base de petits cercles, qui offre une adhérence de magicien dans toutes les directions. Il ne les portait pas quand il s’est fait briser les chevilles par Jayson Tatum, ceci explique donc cela. Les lacets sont également travaillés afin d’envelopper de la meilleure façon possible le pied pour toujours plus de stabilité. Au final on a une chaussure souple, légère, adhérente, dynamique, taille basse, et un titre NBA (non).

LA FICHE :

La grande-sœur : la Nike PG 5 L.A. Drip, puisque c’est le même modèle et qu’il y a l’arrogance des couleurs, très agréable.

la Nike PG 5 L.A. Drip, puisque c’est le même modèle et qu’il y a l’arrogance des couleurs, très agréable. On les imagine déjà à ses pieds : Jordan Clarkson, avec son élégance pour scorer, ça pourrait très bien lui aller.

: Jordan Clarkson, avec son élégance pour scorer, ça pourrait très bien lui aller. L’occasion parfaite pour les porter : pour défiler sur la Yellow Brick Road, avec Dorothy ou Elton John.

pour défiler sur la Yellow Brick Road, avec Dorothy ou Elton John. On aime : l’arrogance du mec.

l’arrogance du mec. On aime moins : l’arrogance du mec.

La Nike PG 5 Finals est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Est-ce que PG13 ira en Finales NBA ? Est-ce qu’un Français dépassera le deuxième tour de Roland Garros ? Telles sont les questions à suivre qui font naître beaucoup de doutes.

Source : Nike Brand